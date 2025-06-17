Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко оценил ситуацию в Сумской и Курской областях и заявил, что Украина успешно использует авиацию и готовится к контратаке, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, российские войска продолжают ведение наступательной операции на Курском направлении, пытаются выдавить ВСУ, потеснить их позиции вглубь Сумской области, но не удается. По его словам, ВСУ все еще занимают позиции в Курской области и продолжают там серьезное сопротивление, даже контратакуют.

«За минувшие 2 недели и российская сторона, и украинские Вооруженные силы укрепили позиции, то есть подошло подкрепление. В принципе, подкрепление не помогло россии усилить наступление и успех, напротив, как раз украинской стороне это пошло на пользу, и это заметно. Как говорил верховный главнокомандующий ВСУ президент Украины, нашим войскам удалось освободить населенный пункт Андреевка в Сумской области», - подчеркивает Александр Мусиенко.

Также эксперт отмечает, что у ВСУ нет намерения просто пассивно держать оборону, в планах – не дать противнику закрепится на занятых позициях и провести контрнаступательные действия с целью вытеснения войск рф с позиций как в Сумской, так и в Курской областях, и это будет реализовано.

«Еще одной особенностью является то, что на этом направлении достаточно заметно стала работать украинская авиация. Воздушные силы делают достаточно много для того, чтобы отгонять авиацию российских ВКС, которые используют управляемые бомбы и наносят удары по нашей гражданской инфраструктуре. И поэтому удалось уменьшить атаки россии с воздуха, как раз используя украинскую авиацию, в частности, самолеты F-16. Но, к сожалению, еще не в полном объеме», - рассказывает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что у администрации Трампа нет четкой стратегии и видения окончания российско-украинской войны.

Также Politeka писала о том, что Стариков оценил, начнется ли большая война россии против Запада.