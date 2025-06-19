Политолог Руслан Бортник рассказал, возможно ли договориться о перемирии с россией на третьем раунде мирных переговоров и какова роль США и ЕС в этом процессе, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, на самом деле все уже готово к третьему раунду переговоров между россией и Украиной, стороны выполнили договоренности второго раунда – произошел обмен пленными и телами, но Трамп отвлекся на Иран. И вопрос в том, констатирует он, о чем вообще может быть этот следующий раунд переговоров.

«Договориться о новых обменах возможно, но договориться о полном и абсолютном перемирии возможно только в том случае, если США отменят часть санкций против москвы. Договориться о полном мире невозможно на данном этапе», - констатирует Руслан Бортник.

Кроме того, отмечает он, договориться о мире невозможно без Европы, а Брюссель категорически против, он, наоборот, все вводит и вводит новые санкции против рф. Да и уступки в отношении санкций против рф со стороны США, констатирует эксперт, будут выглядеть как поражение, потому что вернуть москву на международную арену в обмен на возможное прекращение стрельбы – это не равноценно.

«И как только США начнут уступать россии, начнет сыпаться Европа. В Европе отдельные страны начнут кричать: «Стойте! Наши санкции бьют по нас страшно. США уже нормализировали отношения, зарабатывают с москвой, а мы самые глупые, мы идиоты?». Вот такой клубок интересов. Поэтому самые высокие мои ожидания – это попытка договориться о каком-то перемирии, если США будут готовы. Но, скорее всего, следующий раунд переговоров будет пустой. Сблизить политические позиции будет крайне сложно», - утверждает Руслан Бортник.

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