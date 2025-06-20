Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко рассказал, что Трамп взял 2 недели на решение по Ближнему Востоку, Иран, похоже, готов к переговорам, но в выигрыше снова россия, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Пока продолжается обострение на Ближнем Востоке, рассказывает эксперт, россия постоянно призывает США не вмешиваться, не наносить удары по Ирану, и американцы, как видим, прислушиваются. По его словам, информация о том, будут ли США вмешиваться, довольно противоречива, будто была информация о возможном ударе по Фордо, но потом возникли сомнения, также телеканал Fox News отмечал, что Трамп рассматривает возможность даже применения тактического ядерного оружия, но пока этого не происходит.

«Трамп примет решение по Ирану в ближайшие 2 недели. Неужели Трамп слушал в переводе Арестовича? Эти 2-3 недели – это как будто уже мантра, потому что он и путину постоянно дает и 2 недели. Это уже в третий раз, когда президент США дал 2 недели на то, чтобы принять решение и чтобы россия была готова к конструктивному диалогу, к прекращению огня. Но очередной двухнедельный срок уже истек, а пока ничего от президента США не звучит», – отмечает Александр Мусиенко.

Издание Reuters, рассказывает эксперт, пишет, что уже прошли контакты между Ираном и США, а 20 июня в Женеве состоятся переговоры. Правда, отмечает он, переговоры будут между представителями Ирана, Германии, Франции, Британии и ЕС, США и Израиля не будет, но уже может быть первый шаг.

«Предложенный сценарий предполагает, что высокообогащенный уран Иран может передать третьей стране на хранение, а в случае необходимости потребовать, чтобы этот уран был передан. Давайте догадаемся с трех раз, какая это может быть страна, куда Иран готов передать свой уран? Допускаю, что россия. Поэтому на определенном этапе даже путина могут приобщить к переговорам, его представителей. И россия может выполнить не только посредническую функцию, но и определенную роль, которая в этом замысле отведена кремлю – взять на хранение уран с определенными обязательствами», – рассказывает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что КНДР станет тыловой фабрикой россии.

Также Politeka писала о том, что Бортник оценил, можно ли договориться с рф о перемирии: «Только в том случае, если США…».





