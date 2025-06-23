Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, и в Украине, и на Западе все уже активно говорят о том, что мир в ближайшее время крайне маловероятен. Фактически на это намекнул и президент Зеленский, добавляет он, сказав, что хорошо было бы достигнуть мира к концу президентства Трампа, а оно продлится до 20 января 2029 года.

«То есть уже никто не говорит о том, что мы постараемся завершить войну в этом году или до осени. А такие заявления звучали еще в начале года, помните? Уже выставляется новый дедлайн – это 20 января 2029 года. Вот так, скорее всего, оценивают перспективы возможного завершения войны в украинской команде», - констатирует Руслан Бортник.

Также, продолжает он, Зеленский ответил на постоянные попытки кремля делегитимизировать украинскую власть и напомнил, что путин пересидел уже три срока по Конституции рф. В общем, утверждает эксперт, украино-российский трек, похоже, постепенно приближается к тупику. По его словам, если не будет резкого переворота, который приведет к смене позиций сторон, смене их возможностей, война затянется на долго.

«Если честно, я не думаю, что война продлится до 2029 года в нынешней интенсивности. Все-таки она пожирает огромные ресурсы. И мне кажется, что большую часть своих ресурсов и Украина со своими союзниками, и россия со своими уже использовали. Они не смогут поддерживать еще 3-4 года войну такой интенсивности. Необходима будет или резкая эскалация, или снижать интенсивность. Но какое-то время, еще год, например, война высокой интенсивности может продолжаться», - утверждает Руслан Бортник.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что пока Трамп медлит, Иран может передать высокообогащенный уран на хранение россии.

Также Politeka писала о том, что Бортник оценил, возможно ли договориться с рф о перемирии: «Только в том случае, если США…».