Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко рассказал, действительно ли россия планирует военные операции на территории НАТО, как об этом говорят Зеленский и украинская разведка, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как подчеркнул президент Зеленский, отмечает он, странам Запада необходимо остановить путина в Украине, поскольку его цель за пределами украинских границ. Как напоминает эксперт, он неоднократно подчеркивал, что россия может готовиться к боевым действиям или провокациям на территории НАТО.

«Это сегодня происходит и это можно прослеживать. К примеру, это подготовка непосредственно войск, танков Т-90, бронемашин, которые враг может применить против стран НАТО. Сейчас это все делается, складывается, и они не везут это в Украину», - подчеркивает Александр Мусиенко.

Финны, рассказывает эксперт, убеждены, что это для развития Ленинградского военного округа, есть еще версия, что все это для подготовки российско-белорусских учений «Запад-2025», которые должны состояться в сентябре этого года на территории Беларуси и определенная часть на территории россии. Однако, констатирует он, на сегодняшний день возможны гибридные операции против стран НАТО.

«россия может быть готова к наступлению на страны НАТО в 2030 году. И согласитесь, у европейских стран с США или без США есть достаточно времени, особенно если мы отсчитываем это время из аннексии Крыма 2014 года. Хорошо, кто-то не считался с аннексией Крыма, но 2022 год, полномасштабное нападение России на Украину. Есть достаточно времени у НАТО, у стран ЕС, чтобы принять соответствующие решения, профинансировать оборонные программы, нарастить производство оружия, численность своих вооруженных сил, сделать все для того, чтобы путин увидел, что любые его действия против стран НАТО, против Европы будут напрасны и что россия будет остановлена», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Дубина о финансировании ВСУ: «Это бюджет не победы».

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, как уговорить администрацию Трампа оказывать помощь Украине.





