Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко заявил, что россия и КНДР усиливают сотрудничество, уже есть информация о том, что Ким Чен Ын снова даст путину войска, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, Reuters со ссылкой на южнокорейских парламентариев, получающих разведывательную информацию из своих источников, сообщает о том, что, с большой долей вероятности, Северная Корея может снова перебросить свои войска непосредственно в россию на помощь в войне.

«То есть несколько недель назад, когда Шойгу, секретарь Совета нацбезопасности и обороны россии, а в прошлом министр обороны россии, летал непосредственно к Ким Чен Ыну, они, вероятно, среди прочего договаривались о том, каким образом россия может получить еще солдат из КНДР, чтобы вести наступательные действия в сторону Сумщины. Вероятно, именно для этого», – констатирует Александр Мусиенко.

В то же время эксперт отмечает, что неизвестно, о каком количестве войск и с каким вооружением идет речь, пока деталей слишком мало, чтобы делать выводы. Однако, добавляет он, вероятно, на этот раз Ким Чен Ын даст путину больше солдат, чем было договорено ранее.

«Хочу напомнить, что ранее договорились о том, что Северная Корея отправит саперов и рабочих на Курщину: одни будут помогать восстанавливать то, что разрушено, а другие, разумеется, будут разминировать. Но, очевидно, речь идет о том, что этих военных может быть больше, и роль у них тоже будет другая», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Яли объяснил, почему войну на Ближнем Востоке прекратить легче, чем между Украиной и россией.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал об итогах встречи Трампа и Зеленского: оружие, санкции, давление на путина.





