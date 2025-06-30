Офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин оценил, изменятся ли союзнические отношения Ирана и россии после того, как путин не оказал помощь режиму Хаменеи в войне против Израиля, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

«Я без понятия. Я не политолог, не специалист по российской политике и не специалист по иранской политике. Но Песков уже заявил, что они надеются и рассчитывают на дальнейшее развитие отношений с Ираном. Удачи им, но тут все стороны выигрывают», - отмечает Игаль Левин.

Как объясняет гость программы, россии и самой не хватает ПВО, ЗРК для прикрытия своих объектов от украинских ударов. Так что, констатирует он, если путин направит это вооружение Ирану, то Израиль просто все уничтожит, а значит, это уже не придется уничтожать Украине. Попутно офицер напоминает о кадрах, как израильские ракеты прилетают по российским ЗРК «Тор» просто как по мишеням.

«Украине будет только лучше, меньше систем ЗРК для самой россии. Выигрывают все при любых раскладах, поэтому, снова же, удачи им. Но россия в этом смысле беспомощна. Кстати, Зеленский об этом хорошо сказал, что россия не пришла на помощь Ирану, потому что она беспомощна, она просто не способна это сделать», - заключает Игаль Левин.

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