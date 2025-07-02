Военный эксперт Олег Стариков прокомментировал материал WSJ о том, что на Сумщине мало фортификаций и нет минных полей, и объяснил, так ли это нужно в условиях современной войны, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Минные поля и фортификационные сооружения роли особо не играют. Почему? Потому что война приобрела совершенно другой вид боевых действий. То, что было еще 2 года назад, 1 год назад и сейчас, - это совершенно другая тактика. Дроны произвели революцию в военном деле. И теперь на каждый дрон есть один солдат», - отмечает Олег Стариков.

Поэтому, констатирует эксперт, сейчас самое главное – готовить операторов FPV-дронов, а это очень серьезная специальность, не каждый может ею овладеть. По его словам, для этого надо иметь соответствующий вестибулярный аппарат, как у летчика, потому что надо уметь ориентироваться в пространстве.

А чтобы противостоять вооружению в малом воздухе, то есть дронам, объясняет эксперт, необходимо находить индивидуальные места, где прячется обороняющий или наступающий, это называется лисьими норами. Ведь, подчеркивает он, хорошо построенную фортификацию за миллион гривен или долларов можно очень быстро уничтожить с помощью дронов, поэтому главное – найти правильное место.

«Поэтому критика отдельных представителей власти, или отдельных журналистов, или отдельных экспертов, которые считают, что вот фортификационные сооружения не построили, минные поля не сделали… Это все зависит от конкретного места и от конкретного направления», - заключает Олег Стариков.

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