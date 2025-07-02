Политолог Руслан Бортник прокомментировал материал Financial Times о том, что главная цель путина – захватить Одессу, и оценил, так ли это и есть ли у россии силы для такого наступления, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«У москвы две стратегические цели в российско-украинской войне. Да, стратегических целей у них больше, конечно, но они касаются Запада, в частности США. Но в целом у россии только две стратегические цели – это захват Одессы и Киева. Все. Весь остальной территориальный контроль для них сейчас не принципиален», - утверждает Руслан Бортник.

Как он объясняет, в москве мечтают о Киеве, потому что украинская столица – это символическое место для всей российской государственности и цивилизации, и без контроля над Киевом ни один российский лидер не сможет убедить российское общество, что война завершена победой. А захват Одессы, продолжает эксперт, позволяет полностью контролировать Черное море, это отрежет остальную территорию Украины от международной торговли, сделает Украину с точки зрения экономики нефункциональным государством.

«Поэтому я думаю, что западные источники правы. Но у россии сейчас нет сил для достижения ни первой, ни второй цели. Они могут появиться со временем – через год, два-три, но не сейчас. Сейчас россия будет решать тактические задачи, связанные с отвлечением внимания на Сумском, Черниговском направлениях и с попыткой захватить полностью территорию Донецкой и Запорожской областей», - констатирует Руслан Бортник.

По словам эксперта, это тактика удава, ведь удар не разгрызает свою жертву, не ломает ей кости моментально, он действует по-другому: жертва выдыхает воздух, удав придавливает, и жертва уже не может вдохнуть столько, сколько раньше. Так что, констатирует он, россия решила вести войну долго и ждать, когда внутренний или внешний кризис сломает Украину и ее союзников.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что даже в переговорном процессе США давят на Иран, и именно такой подход должен быть к россии.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко оценил, когда закончится терпение Трампа по отношению к путину.