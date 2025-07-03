Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко заявил, что россияне не захватывали Дачное на Днепропетровщине, это была ДРГ, успевшая наснимать пропагандистские видео, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, действительно там были определенные действия, но это была лишь вражеская ДРГ, которая уже уничтожена. Дело в том, рассказывает он, что эта ДРГ сразу начала делать пропагандистскую постановку: начали записывать тексты, сниматься с российским триколором и говорить о том, что они уже будут продвигаться на Днепропетровщине.

«Эта ДРГ была уничтожена, но они успели отправить эти видео своим коллегам и замполитам для того, чтобы они очень быстро это отправляли в российские медиа и своим военкорам, чтобы оперативно эту информацию распространить. Такой замысел у них был, но они были уничтожены. И остальные заходящие группы так же уничтожаются», - объясняет Александр Мусиенко.

То есть на сегодня, констатирует он, российских войск, которые бы закрепились на Днепропетровщине, нет, и это подтверждает официально Генштаб. Однако, предупреждает эксперт, враг действительно будет пытаться действовать своими ДРГ и еще, возможно, неоднократно прорываться из Донбасса на Днепропетровщину с целью рейдов, с целью создания пропагандистской картинки и съемок этих документальных мини-фильмов. Причина ясна, подчеркивает он, – это деморализация нас, поддержка своих и попытка препятствовать нашей логистике, но сейчас ситуация под контролем.

«Для Днепра, кроме ракетно-дроновых ударов, никакой угрозы нет. Для Днепропетровщины – понятно. По контурам Днепропетровской области как минимум с юго-восточного направления идут боевые действия. Идут, но причем довольно давно, ничего нового там нет», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко оценил, сможет ли мир на Ближнем Востоке возобновить поставки американского оружия Украине.

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