Военный эксперт Олег Стариков объяснил, что для защиты неба над Украиной нужно не просто больше Patriot или других систем ППО, но РЛС и много ракет, а на все это большая очередь, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

Как рассказывает эксперт, очередь на системы ППО Patriot огромная, покупателей в мире очень много, среди них и Израиль, и Саудовская Аравия, и Европа. Что касается Европы, объясняет он, то тут установки Patriot стоят как первый тактический или оперативно-тактический эшелон в рамках противоракетной обороны США, а также это американский зонтик на европейском театре.

«В Штатах всего выпускают в год где-то 500-600 ракет для Patriot. Стоимость – 2 млн долларов. Двумя ракетами гарантированно сбивается одна цель. Чем хорош Patriot? Он работает не против крылатых ракет, а против баллистических, которые идут по баллистической траектории. Я не ПВОшник, но примерно рассчитал, что для того, чтобы более-менее гарантированно взять под защиту Киев, такую большую агломерацию, необходимо от четырех до восьми дивизионов. То есть вот такое большое количество», - рассказывает Олег Стариков.

Тем не менее, отмечает эксперт, у Patriot есть и недостаток – нужно дополнительно ставить РЛС, чтобы прикрыть слепую зону. В пример он приводит Иран, который, хоть и имел эффективную ПВО, но сэкономил, не поставил дополнительные РЛС, чтобы перекрыть весь горизонт, поэтому Израиль вместе с США успешно ударили сначала по установками ПВО, а потом по ядерным объектам.

«Поэтому на ПВО экономить нельзя. Ты можешь потратить миллиард долларов, а прилетит какая-то маленькая ракета за 100 тысяч и все уничтожит. Теперь следующий вопрос. Возможно ли оградить Украину системами ПВО полностью? Нет, невозможно», - заключает Олег Стариков.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что пауза в поставках Украине американского оружия – политическое решение, и принято оно в суматохе.

Также Politeka писала о том, что Ванетик рассказал, воспринимается ли россия в администрации Трампа как агрессор.