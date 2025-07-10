Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко рассказал, что Трамп пока еще думает, сможет ли Украине дать дополнительную систему Patriot, но ракеты-перехватчики мы получим, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

В последние дни, отмечает эксперт, мы слышали критику со стороны Трампа в адрес путина, но слова не действуют, россия продолжает террористические обстрелы, запускает рекордное количество дронов на украинские города, запускает ракеты, а Украина тем временем, как пишут многие медиа, недополучает необходимое количество ракет.

«И в этом контексте по поводу Patriot тоже появилась информация. Трамп прокомментировал этот момент и сказал, что Украине действительно нужен Patriot. Он изучает этот вопрос, потому что это очень дорого», – отмечает Александр Мусиенко.

Bloomberg написал, рассказывает эксперт, что в планах бюджетных расходов на 2026 год США планируют в четыре раза увеличить производство ракет-перехватчиков к Patriot, это хороший знак. Также, продолжает он, Bloomberg отмечает, что в основу этого решения легла мотивация о том, что эти ракеты нужны США для защиты своих интересов и военных баз на Ближнем Востоке и по миру, но они так же нужны и Украине.

«Это обоснование решения об увеличении расходов по увеличению производства для нас, конечно, хорошо. По крайней мере, это свидетельствует, что в планах на 2026 год закладывается поставка ракет к Patriot для Украины. Безусловно, это хороший сигнал для нас. Следует понимать, что война продолжается, а угрозы будут даже после войны. И нам нужно будет точно максимально укреплять защиту нашего неба, наш противовоздушный щит. Здесь нет, я думаю, никаких сомнений, но Трамп говорит пока, что дорого», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что США не смогут удерживать Китай без сдерживания россии.

Также Politeka писала о том, что Стариков рассказал, как Украина сможет победить россию, согласно стратегии Запада.