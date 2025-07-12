Об этом он рассказал в своем блоге.

«Два большие обстрелы Киева –неделю назад и вчера. Но есть разница, заметили? Неделю назад из 7 баллистических ракет, которые были выпущены по Киеву, сбито 0. 0 из 7. Вчера из 8 баллистических ракет «Искандер-М», которые были выпущены по Киеву, сбиты все 8. Неделю назад 0 из 7, вчера – 8 из 8. Я ни за что не поверю, что наши ПВОшники неделю назад не умели сбивать баллистические ракеты, а вчера научились. Я поверю в другое, в то, что Patriot уже приехали», - отмечает Михаил Шейтельман.

Баллистические ракеты, подчеркивает эксперт, сбить больше нечем, кроме как Patriot, и действительно поставка ракет-перехватчиков была остановлена на некоторое время, а потом возобновлена благодаря работе Зеленского, его команды, европейцев и американцев.

В то же время, отмечает он, эта очередной массированный обстрел Киева показал, что, не решил корневую проблему, мы эти атаки не остановим. Да, констатирует эксперт, можно звонить путину, но это ничего не решит, можно поставить Украине больше Patriot, это поможет сбивать ракеты, но это, как говорил сам Трамп, дорого, а вот вариант подешевле – уничтожать ракеты на раннем этапе из применения и изготовления.

«Видите, мы самолеты рф уничтожили – прилетает по 6, по 8 ракет Х-101, не по 150, а бывало и 200. Это потому, что мы их самолеты вывели из строя, и на нас еще Трамп за это наезжал. А вот вчера было бы в этом обстреле не 6 крылатых ракет и не 7, если бы мы не уничтожили в операции «Паутина» все эти российские самолеты. А было бы 60, 160. В 2022 году было 160 крылатых ракет за день, но сейчас 6. А как то же самое сделать с дронами? А как то же самое сделать с «Искандерами»? Во-первых, есть пусковые установки, во-вторых, есть заводы по производству, и их можно поразить. Только надо иметь чем. Дойдем до этого», - объясняет Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Стариков заявил, что каким бы развитым ни было общество, войны будут всегда.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко оценил, передаст ли Трамп Украине Patriot: «Говорит пока, что дорого».