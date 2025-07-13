Военный эксперт Олег Стариков рассказал, почему россия начала наносить удары беспилотниками по ТЦК в Одессе, Полтаве, Кривом Роге, Харькове и других городах, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

По мнению эксперта, конечно, говорить о том, что один шахед на ТЦК может как-то поменять правила войны в контектсте мобилизации, ударить по моральному состоянию общества, вызвать кризис доверия к системе безопасности – это преувеличение. Как он иронизирует, сюда еще можно добавить кризис архитектуры безопасности не только в Украине, но и на европейском театре военных действий и вообще в геополитике.

«Война как политическое состояние перешла больше не на военную составляющую, не на столкновение двух армий на линии боевого соприкосновения, а в проведение специальных военных операций. Что это означает? Это означает, что стороны – как государство-агрессор, так и мы, страна, которая обороняется – проводим в отношении друг друга специальные военные операции», - объясняет Олег Стариков.

Например, Украина, рассказывает эксперт, проводит свои операции, связанные с нанесением ударов по российским углеводородам, по объектам ВПК. Кроме того, добавляет он, мы нашли слабое место в россии для такого рода операций – аэропорты.

«И они нашли наше слабое место в специальных операциях из класса воздушных операций. Они начали сейчас проводить специальные вот удары по ТЦК. Это имеет не столько военную составляющую, сколько моральную и ментальную. С учетом отдельных фактов неправильного поведения представителей ТЦК в отношении граждан Украины они решили с помощью информационно-психологических операций это дело все расширить», - заключает Олег Стариков.

Как сообщала Politeka, Стариков заявил, что каким бы развитым ни было общество, войны будут всегда.

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