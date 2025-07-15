Военный эксперт Олег Стариков объяснил, позиция США сейчас – не дать Украине проиграть, а россии победить, но если не начнутся нормальные мирные переговоры, война затянется, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Насколько я могу сейчас анализировать последние данные, ведь мы все каждый день получаем через СМИ какие-то новые данные о том, что происходит, и все мировые игроки выступают за продолжение войны, все получают какие-то дивиденды», - утверждает Олег Стариков.

По словам эксперта, самые большие получатели дивидендов и больше всего выигрывают от войны Китай, Индия, Европа, Америка. А вот самые большие проблемы, добавляет он, у Украины, и речь идет не только о том, что происходит на линии боевого соприкосновения, а и о политической составляющей.

По мнению эксперта, США все же вышли из войны, но делают все возможное, чтобы Украина не проиграла, а россия не выиграла. Россия, констатирует он, не хочет завершить войну, это видно по всем ее действиям, а Украина хотя бы высказывает намерения, мы всегда готовы к переговорам, даже если третий раунд снова будет касаться только гуманитарных вопросов и не перейдет к политической составляющей.

«Трамп хочет войну закончить. А первопричины, компромисс, именно то, чего требует российская федерация, чего требует кремль, – к этому, естественно, Запад не готов. Какой я делаю вывод по завершению войны? Если до конца лета ситуация не выйдет на политические переговоры, то война перейдет в длительную фазу. То есть война будет закончена, но не завершена. То есть будут вести переговоры – третий раунд, четвертый раунд, пятый раунд, - а боевые действия не остановятся», - объясняет Олег Стариков.

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