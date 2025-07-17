Военный эксперт Олег Стариков заявил, что Украине для более-менее гарантированной защиты от российской баллистики понадобиться примерно 50 батарей Patriot и много ракет к ним, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

«По состоянию на 2025 год в мире всего произведено примерно 240 систем ПВО Patriot различных модификаций. Производили их с 1982 года. Они с ракетами PAC-1 или PAC-3 эксплуатируются в 18 странах мира, включая США, ФРГ, Японию, Южную Корею и Украину. Стоимость одной батареи – примерно 1 млрд долларов, из которых 400 млн – это РЛС, и 600 – зенитно-управляемые комплексы», - рассказывает Олег Стариков.

По его словам, компания Raytheon производит в год всего 8-12 дивизионов Patriot. Кроме того, добавляет эксперт, эта же компания в год выпускает примерно 550-600 различных типов ракет для Patriot, эти технологии есть еще у Японии, но они производят до 50 ракет, то есть это именно для себя. А одна баллистическая ракеты, напоминает он, сбивается двумя ракетами ПВО.

«Я посчитал, сколько необходимо Украине систем ПВО Patriot для того, чтобы организовать противовоздушную оборону более-менее гарантированно. Можно считать по областям, а можно считать по объектам. Так вот если считать по областям, у меня получилось от 50 до 75 батарей. Если считать по объектам, то есть по энергетике, военных объектах, транспортной инфраструктуре, областных центрах, получилось 55 батарей. То есть реально выходит где-то 50 дивизионов», - объясняет Олег Стариков.

Также, подчеркивает эксперт, одна батарея ПВО Patriot стоит миллиард долларов, так что для всей Украины нам понадобиться 50 млрд, чтобы закрыть все важные объекты, защититься от российских баллистических ракет.

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