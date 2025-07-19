Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко заявил, что поставки западного оружия Украине – действительно приоритет НАТО, но надо понимать, что изготовление занимает много времени.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, немецкий телеканал n-tv сообщает, что страны НАТО получили приказ поскорее передать Украине системы Patriot. По словам командующего Объединенными силами НАТО в Европе Гринкевича, отмечает он, есть приказ действовать как можно скорее, сейчас это происходит в тесном сотрудничестве и взаимодействии с Германией.

«Работа действительно продолжается и об этом свидетельствует еще тот факт, что США задерживают поставки систем Patriot для Швейцарии из-за приоритета Украины. Об этом Швейцарии сообщил Государственный департамент США. Министерство обороны Швейцарии заявило, что 5 систем Patriot, заказанных в 2022 году, должны были быть поставлены между 2027 и 2028 годами, но объявления США означает, что они будут задержаны на дальнейший срок», - рассказывает Александр Мусиенко.

По словам эксперта, на самом деле, к сожалению, между заключением контракта и фактом снабжения систем ПВО и других видов вооружения может проходить определенное время, 5-7, а иногда и до 10 лет, в зависимости от того, что предусматривает контракт. Поэтому, констатирует он, с одной стороны, системы Patriot есть в мире, они стоят на вооружении других государств и их могли бы передать Украине по инициативе Трампа, с другой – иногда контракты и выполнение поставок занимают очень много времени.

«В этом случае Patriot должны были быть поставлены между 2027 и 2028 годами. Есть ли уже в наличии эти системы, произведены ли они в США? Неизвестно, есть сомнения. Но то, что их планируется как минимум изготовить, потому что есть соответствующий контракт со Швейцарией, это точно. И Украина их получит. Хотя здесь тоже нужно быть реалистами и понимать, что не все сразу, помня, что Швейцарии их обещали между 2027 и 2028 годами», – рассуждает Александр Мусиенко.

Как сообщал Знай.ua, Мусиенко заявил, что чтобы эффективно провести переговоры с рф, нужно уже сейчас ввести западные войска в Украину.

Также Знай.ua писал о том, что Фурман рассказал, как банки отреагировали на вторжение рф: «Нацбанк имел план на случай войны».