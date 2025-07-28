Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что в мире идет все больше и больше войн, конца некоторых из них не видно, а некоторые то загораются, то затухают, как между Камбоджой и Таиландом, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, недавно была громкая новость о том, что украинские танки в Таиланде готовы к наступлению на Камбоджу. Еще в 2013 году, рассказывает он, Украина заключила контракт с Таиландом на поставку 49 танков Т-84 украинского производства, вероятно, все танки были поставлены, и вот эти танки были направлены на обстрел камбоджийских войск в районе храмового комплекса Преахвихеа.

По словам эксперта, если бы эта война разгорелась, то россия, очевидно, поддержала бы Камбоджу, а Таиланд воевал бы на украинских танках и американских самолетах. Кстати, отмечает он, Трамп тогда сразу подключился, поработал над примирением и огонь между Таиландом и Камбоджой остановился, как и между Индией и Пакистаном, очевидно, он очень хочет Нобелевскую премию мира.

«Это мне только кажется, что войн в мире все больше и больше, или просто мы стали на них внимательнее смотреть? Мой ответ: да, войн в мире все больше и больше. Да, к сожалению, мир катится в Тартарары, если мы что-нибудь не сделаем, оно так и будет. Мы не видим конца войны между Украиной и россией, мы не видим конца войны между Израилем и «Хамасом». Война между Израилем и Ираном тоже, скорее всего, просто поставлена на паузу так же, как и война между Индией и Пакистаном. И вот вам еще Таиланд и Камбоджа. Все больше, больше и больше. И все скорее эту войну можно будет назвать мировой», - заключает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что на переговоры в Стамбуле путин послал плохого историка.

Также Politeka писала о том, что Стариков оценил, будет ли 2 сентября шанс на установление мира.