Военный эксперт Олег Стариков рассказал какую стратегическую задачу ставит перед собой противник до конца летней военной кампании этого года, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Покровское направление – это направление главного удара. И я прошлом году говорил, что где-то наступит так называемое генеральное сражение. И вот я считаю, что оборона Покровско-Миргородской агломерации является генеральным сражением летней военной кампании 2025 года», - утверждает Олег Стариков.

Что касается Запорожского направления, отмечает эксперт, то это второстепенный или отвлекающий удар, как и Константиновское направление. Но Константиновское направление, подчеркивает он, опасно для Покровского, потому что при продвижении там российские войска будут нависать с восточного фланга на Покровско-Миргородскую агломерацию и перережут основную логистическую артерию в Доброполье.

«Что касается Покровского направления, то еще в субботу ситуация была серьезная, средства объективного контроля показывали несколько человек – ДРГ или передовые отряды противника –в центре Покровска на железнодорожном вокзале. Мы усилили там войска и локализовали ситуацию», - рассказывает Олег Стариков.

А на Миргородском направлении, констатирует эксперт, пока что тактический кризис развивается. По его словам, там у нас есть два серьезные укрепрайоны, но если противник возьмет их под контроль, то кризис сразу же станет оперативно-тактическим.

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