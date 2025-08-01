Военный эксперт Олег Стариков объяснил, что украинская ПВО одержала верх над ВВС российской федерации, но использовать эту же ПВО для БпЛА не рационально, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

Как рассказывает эксперт, на начальном этапе полномасштабной войны россия пыталась завоевать господство в воздухе, но система ПВО ВСУ показала свою эффективность на уровне 80-90% и не позволила это сделать, уменьшив количество задействованных самолетов на оперативной, а потом и на тактической глубине линии боевого соприкосновения.

«В 2025 году основными средствами воздушного нападения стали беспилотные летательные аппараты типа «Шахед», «Герань», которых в одной атаке задействуются уже не десятки единиц, а несколько сотен», - подчеркивает Олег Стариков.

Однако системы ППО ВСУ, констатирует эксперт, были предназначены для борьбы в большом воздухе, а именно – против истребительной, штурмовой и бомбардировочной авиации, а не против беспилотных летательных аппаратов, которые произвели революцию в военном деле с 2022 года.

«Системы ПВО одержали верх над ВВС, что дало пищу для раздумья на Западе, но в малом воздухе средства ПВО для беспилотных летательных систем не изобрели, и это стало огромной проблемой для всех стран. Ведь ты не будешь сбивать копеечный дрон стоимостью до 10 000 долларов ракетой стоимостью выше 500 000 долларов. Так ни одна экономика мира не выдержит. И получится, что запуск любого такого беспилотника уже будет считаться удачей, так как он истощает боевой запас противника и обескровливает экономику», - объясняет Олег Стариков.

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