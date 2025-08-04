Военный эксперт Олег Стариков объяснил, что решение США передислоцировать ядерные подлодки ближе к рф – это стратегия сдерживания, и она работает, ведь кремль не ответил, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Это меня, честно говоря, обрадовало. То есть я успокоился, потому что администрация Белого дома, а конкретно президент Трамп впервые так жестко отреагировал с начала полномасштабной войны в 2022 году на недопустимость ядерного шантажа и начало, не дай Бог, ядерной войны», – отмечает Олег Стариков.

Это очень хорошо, констатирует эксперт, потому что, например, европейские лидеры часто демонстрируют свою недальновидность, и складывается впечатление, что им не хватает знание о ядерной триаде и о стратегии ядерного сдерживания, но в США с этим все хорошо.

Также, продолжает он, хорошо, что реакции на передислокацию американских атомных подлодок со стороны официального кремля не было, это значит, что они понимают, что происходит, и не будут действовать в рамках детского «ты сам дурак». Ведь, подчеркивает эксперт, перекидывание угрозами в итоге приведет к серьезному геополитическому осложнению.

«После заявления президента Трампа московская биржа упала, Нью-Йоркская тоже упала, ее акции обесценились на триллион долларов. О чем это говорит? Это говорит о том, что мир понимает, что если дойдет до сорок четвертой ступени лестницы эскалации Кана, после которой уже возможен обмен ядерными ударами, демонстрационный ядерный взрыв и тому подобное, то все будет плохо. Все понимают, что миру ядерная война не нужна. И это показывает, что миру лучше торговать, чем воевать. Это принципиальный вопрос», – объясняет Олег Стариков.

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