Об этом он рассказал в своем блоге.

«Действительно это может прозвучать, эта идея будет брошена, чтобы продемонстрировать, что россия вроде бы готова к ведению переговоров, готова говорить, но они будут сохранять в дальнейшем иллюзорность мирного процесса. То есть они будут говорить, что вот предложили, не исключают… Но вспомните, что было с энергетическим перемирием. Здесь будет так же? Будут обвинения от россии, что что-то не соблюдается, что-то не происходит», – утверждает Александр Мусиенко.

По его мнению, такое ограниченное прекращение огня только в воздухе, с одной стороны, дает небольшой шанс на перемирие на суше и, конечно, должно прекратить ракетно-дроновые обстрелы, которыми россия терроризирует украинские города.

С другой стороны, объясняет эксперт, это ограничит нас в ударах вглубь россии и в операциях в тылу врага, в чем Украина сейчас очень успешна. То есть, констатирует он, как бы российские власти не хорохорились, но системные дипстрайки и диверсии влекут негативные последствия для россии, поэтому они хотят нас лишить этого преимущества.

«У меня ощущение, что это просто очередное замыливание глаз, чтобы найти слабое место Трампа, как уже неоднократно делал путин, чтобы воспользоваться ситуацией и создать иллюзию переговорного процесса. Сказать: «Да я не против (ред. – переговоров), оттяни санкции еще на месяц, на два, дай мне времени до конца года». Вот это главный посыл путина, который, я думаю, он передает как кулуарно, так и по открытым каналам. Это главный посыл к Трампу – дай мне времени как минимум до конца года для того, чтобы я попытался изменить ситуацию на поле боя в свою пользу», – утверждает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко объяснил, что Запад пытается активизировать переговорный процесс, в противном случае война затянется еще дальше.

Также Politeka писала о том, что Стариков оценил, смогут ли США уничтожить рф и ее союзников.