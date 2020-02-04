Поки хворі потерпають від нестачі необхідних ліків, посадовці наживаються на медичних тендерах, а столичним ДОЗ керує особа, причетна до низки корупційних скандалів

Як одіозна Валентина Гінзбург з Дніпропетровщини очолила київський департамент охорони здоров'я та хто з можновладців стоїть за чиновницею – дивіться в спеціальному розслідуванні Асі Шевченко, передає "СтопКор".

Під час розслідування до редакції «СтопКору» зверталися різні люди, які постраждали від корупційних дій пані Валентини. Один з них – екс-працівник департаменту. Єдина умова інтерв'ю: ми не назвемо його прізвище, не покажемо обличчя і змінимо голос.

«Медицина завжди було однією з найбільш корупційних. Виділяються великі гроші, мільйони. Ці мільйони розподіляють на дорогі ліки. Інсулін, гемодіаліз – найбільш благодатні теми для тіньового збагачення. У департамент охорони здоров'я спускають ці гроші. Оголошують тендер. Ліків просто хмара, різного виробництва і різної ціни. То що заважає закупити дешевше, а різницю, якісь 10 млн розтягнути по кишенях? Ось і тіньовий дохід. Або припустимо гроші на ремонт лікарні. Та ж схема. І, звичайно ж, постачальники завжди невипадкові. Бо щоб виграти тендер, потрібно ще щось занести в департамент», - стверджує інсайдер.

І додає: Гінзбург гравець не самостійний, знаходиться на «зарплаті» у 10 тисяч доларів на місяць. А стоять за нею зовсім інші особи: «... З медицини його «смотрящий» - Домбровський. Його в ресторані «Егоїсти» часто бачать з народним депутатом Бахтєєвою. Ось вона, швидше за все, і перетягнула Гінзбург з Дніпра до Києва».

Підтверджує слова аноніма і Віталій Купрій: «Вона виконавець дуже гарний, вона знає, де вкрасти, де і на кого натиснути, кому віддати бюджетний напрямок».

Сама ж Валентина Гінзбург повністю заперечує інформацію про неофіційну заробітну плату і зв'язок з Домбровським.

Утім, кожен корупційний злочин залишає фінансовий слід. Згідно останньої декларації, за 2018 рік у чиновниці, яка офіційно не вела жодного бізнесу з'явилась новенька квартира у новенькому ЖК.

Апартаменти на 63 квадратні метри, щасливою власницею яких стала 2018 року Валентина Гінзбург, знаходяться в столиці.

Згідно оголошень купівлі-продажу в інтернеті ми також знайшли приблизну ціну житла – це близько 90 000 доларів. Непогано як для державної чиновниці без додаткових доходів.

Отже підсумуємо: 10 років тому вибухає скандал навколо зниклих немовлят. розслідування обривається на Валентині Гінзбург. Її пов'язують ще з двома жінками у владі – екс-міністром охорони здоров'я Раїсою Богатирьовою та народним депутатом Тетяною Бахтеєвою. Ось ці дві пані разом на фото. Обидві до речі з Партії Регіонів, за надмірно активну підтримку якої Гінзбург свого часу судили.

У 2014 році Генрокуратура порушила кримінальну справу щодо співробітників МОЗУ разом з Богатирьовою, за фактом розтрати бюджетних коштів на закупівлю імунобіологічних препаратів та інсулінів «Індар».

Тоді ж Гінзбург заарештовують, та суд вона виграє. І вже за два роки стає директором ДОЗу Києва. Як кажуть причетні: не без допомоги пані Бахтеєвої, яка, за словами очевидців, перетинається з розпорядником фінансових потоків по медицині Домбровським. А Гінзбург купує квартиру в столиці.

І начебто всі задоволені. Окрім людей, які не можуть отримати правильне лікування і обіцяне законодавством харчування.