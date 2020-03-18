Популярный мессенджер Телеграмм стал площадкой для обсуждения неожиданных для многих подробностей личной жизни миллионера из Казахстана Арманжана Байтасова, сообщает издание "Компромат ГРУПП".
Согласно анонимным сообщениям в сразу же нескольких Телеграм-каналах, издатель нескольких версий журнала Forbes пострадал от работников московской эскорт-службы для геев.
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Инцидент, который бросает тень на имидж миллионера в качестве верного отца и мужа, произошел зимой в Москве. Согласно данным анонимных инсайдеров, Байтасов находился в столице РФ по деловым вопросам, который совмещал с отдыхом в пору новогодних праздников и собственного дня рождения (бизнесмен родился 10 января).
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Инсайдеры сообщают, что один из вечеров Байтасов проводил в одном из подмосковных комплексов с банями и саунами. Досуг медиа-магната, предположительно, скрашивали мальчики по вызову.
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Интересно, что сразу же после появления сообщений в мессенджере, публикации были удалены. Впрочем, рукописи не горят - пользователи Телеграма сделали скриншоты резонансной новости об издателе журнала Forbes.
Пока Арманжан Байтасов и представители его медиа-холдинга публично не реагируют на грандиозный скандал, разгоревшийся в социальных сетях.