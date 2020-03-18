Популярный мессенджер Телеграмм стал площадкой для обсуждения неожиданных для многих подробностей личной жизни миллионера из Казахстана Арманжана Байтасова, сообщает издание "Компромат ГРУПП".

Согласно анонимным сообщениям в сразу же нескольких Телеграм-каналах, издатель нескольких версий журнала Forbes пострадал от работников московской эскорт-службы для геев.

Арманжан Байтасов: биография миллионера

Арманжан Байтасов является одним из наиболее богатых людей Казахстана с состоянием, приближающимся к 100 миллионам долларов. Президент медиа-холдинга «Тан», руководитель компании United Media Group, попечитель Alma University, член Young President’s Organization, спонсор благотворительной организации «Дом мамы» и академик Академии журналистики Казахстана. Позиционирует себя в качестве верного семьянина. Супруга медиа-магната Диляра Айдарбекова является успешной бизнесвумен и имеет права на эксклюзивное представление в Казахстане многих брендов класса «люкс». Арманжан Байтасов является отцом троих детей: сына Санжара и дочерей Айданы и Айгерим.

Подробности скандального инцидента с Арманжаном Байтасовым в гей-сауне

Инцидент, который бросает тень на имидж миллионера в качестве верного отца и мужа, произошел зимой в Москве. Согласно данным анонимных инсайдеров, Байтасов находился в столице РФ по деловым вопросам, который совмещал с отдыхом в пору новогодних праздников и собственного дня рождения (бизнесмен родился 10 января).

Инсайдеры сообщают, что один из вечеров Байтасов проводил в одном из подмосковных комплексов с банями и саунами. Досуг медиа-магната, предположительно, скрашивали мальчики по вызову.

Алимджан Байтасов: тайное становится явным

Информация о личных пристрастиях самого известного медиа-магната Центральной Азии, вероятно, так бы и осталась его личным делом, если бы его якобы не обокрал один из нанятых проститутов.

По неизвестной причине, с собой у Байтасова была крупная сумма денег - 400 тысяч долларов. В Телеграме можно найти предположения о том, что деньги были получены миллионеров в качестве взятки за одну из услуг, которые может предоставить его холдинг, либо о том, что наличные были выведены через один из центров по конвертации.

Инсайдеры сообщают, что по окончании вечеринки Арманжан Байтасов обнаружил пропажу наличности, после чего обратился за помощь к правоохранителям. В ходе расследования начали всплывать не лицеприятные подробности его времяпрепровождения, и он предпочел забрать свое заявление о краже из полиции.

По всей вероятности, один из источников из правоохранительных органов и слил скандальную информацию в Телеграм, так как сразу же несколько популярных анонимных каналов сделали публикации с упоминанием инцидента.

Арманжан Байтасов зачищает следы в Интернете

Интересно, что сразу же после появления сообщений в мессенджере, публикации были удалены. Впрочем, рукописи не горят - пользователи Телеграма сделали скриншоты резонансной новости об издателе журнала Forbes.



Пока Арманжан Байтасов и представители его медиа-холдинга публично не реагируют на грандиозный скандал, разгоревшийся в социальных сетях.