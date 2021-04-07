Суть схемы – Н.Мартыненко и Ко искусственно создали условия проведения ряда тендеров для госпредприятия "Энергоатом". Победителем становилась чешская компания "SKODA JS a.s." с завышенными ценами. В дальнейшем "SKODA JS a.s." перечисляла "избыток" на счет компании Мартыненко – "Bradcrest Investment S.A" (Панама). Факт принадлежности этой фирмы Николаю Мартыненко установили 2 швейцарских банка через процедуру верификации клиента по запросу Федерального бюро расследований США.

Чешская Генеральная прокуратура тоже начала свое расследование по этим фактам и в 19.08.2015 году направила соответствующий запрос Генеральной прокуратуре Украины. В запросе от чешской прокуратуры говорится о допросе Н.Мартыненко как свидетеля по делу, которое расследуют чешские правоохранители относительно растраты и уклонения от уплаты налогов бывшими или нынешними должностными лицами компании "SKODA JS a.s". Это граждане Чехии, которые фактически обвиняются в выплате Мартыненко "откатов" за выигрыши тендеров "Энергоатома".

Кроме Мартыненко, подозреваемыми являются председатель правления "SKODA JS a.s." Мирослав Фиала, бывший член правления Иржи Демишев и заместитель коммерческого директора Петер Луптачик.

В частности, чешскими следователями обнаружено, что "SKODA JS a.s." в городе Пльзень выплачивала Н.Мартыненко откаты в размере 15-18% на швейцарский счет панамской компании "Bradcrest Investment" за поставку оборудования государственному "Энергоатому". Заказчиком было дочернее предприятие "Энергоатома" – компания "Атомкомплект".

Как установило следствие, заместитель директора "SKODA JS a.s." П.Луптачик вел переговоры о поставках с Валерием Васильковым, бывшим директором государственного "Атомкомплект" и одновременно выступал от имени "Bradcrest Investment", который принадлежал Н.Мартыненко.

В частности, ему на согласование давались протоколы и договоры между чешским заводом и панамской прокладкой.

Всю эту схему удалось воплотить в жизнь лишь потому, что на то время "Энергоатомом" руководил Ю.Недашковский – человек, который получил эту должность только благодаря протекции Н.Мартыненко и который в полной мере отрабатывал "оказанное доверие" и имея с этого собственную выгоду. И хотя на сегодня главным обвиняемым по делу проходит лишь один представитель "Энергоатома" В. Васильков, все прекрасно понимают, что задействовать такую коррупционную схему без согласования и без ведома экс-руководителя "Энергоатома" было просто невозможно!

Ю.Недашковский, который довольно умело смог скрыть свое участие в коррупционных схемах, чувствовал, что его позиция может очень быстро измениться со стороннего наблюдателя на соучастника, если этого захочет главный обвиняемый Н.Мартыненко. Поэтому он в течение проведения всего процесса расследования пытался выгородить своего "патрона" и задействовал для этого все свои возможности и связи.

Используя свое служебное положение, Ю.Недашковский системно, с привлечением всех сил и возможностей "Энергоатома", начал проводить незаконную кампанию по фальсификации и подтасовке документов для оправдания Н.Мартыненко. Даже пытался привлечь к этому иностранную компанию.

После начала активного уголовного преследования Н.Мартыненко, экс-президентом "Энергоатома" Ю.Недашковским была создана группа, главной задачей которой было сделать все возможное для оправдания преступлений Н.Мартыненко и вывода из-под удара бывшего руководства "Энергоатома".

В состав группы вошли наиболее преданные и проверенные лица, годами входившие в ближайший круг Ю.Недашковского, получали от него дополнительные зарплаты в конвертах и были осведомлены в коррупционных схемах, которые в то время были задействованы в "Энергоатоме".

В состав этой группы входили:

Олег Полищук – директор по предотвращению и противодействию коррупции – советник экс-президента "Энергоатома" Ю.Недашковского;

Наталья Мусевич – исполнительный директор по юридическим вопросам и сопровождению процедур закупок;

Валерий Годунок – первый заместитель директора ОП "Атомкомплект";

Илона Заяц – директор центра внешних информационных коммуникаций.

Также сопровождал эту группу представитель "Энергоатома" в Брюсселе Юрий Тюрин, который не имея ни соответствующего образования, ни международного опыта попал на должность только благодаря протекции Недашковского Ю. А., а потому готов сделать для него все, что тот пожелает.

Роли в этой группе были распределены следующим образом. В задачи О.Полищука входила оценка коррупционных рисков предыдущей деятельности "Энергоатома" в интересах Н.Мартыненко. Н. Мусевич обеспечивала юридическое сопровождение и легитимность действий, которые привели к коррупционным последствиям. В.Годунок отвечал за техническую часть работы со "SKODA JS a.s.". И.Заяц должна была оценивать репутационные риски. Главным у этой группы экс-руководителем "Энергоатома" был определен О.Полищук – человек, которому Ю.Недашковский доверял больше всего и который был хорошо осведомлен в коррупционных сделках своего шефа.

Ю.Недашковский лично ставил задачи этой группы по проведению переговоров и получения письменных подтверждений от представителей "SKODA JS a.s." об отсутствии коррупционной составляющей в поставках товаров и услуг.

Также Ю.Недашковский пытался влиять на руководителей "SKODA JS a.s." для получения таких документов, которые потом можно было приобщить к делу Н.Мартыненко. Так в своем письме на Председателя правления, генерального директора компании "SKODA JS a.s." Йозефа Перлика от 5 февраля 2016 года он просит осуществить общий анализ договоров на поставку оборудования и услуг для ГП "НАЭК "Энергоатом", которые расследуют правоохранительные органы, и предоставить вывод, что цены в этих договорах не отличаются от аналогичных цен на оборудование и услуги других зарубежных стран.