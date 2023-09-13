Национальное агентство противодействия коррупции (НАПК) обнаружило у главы регионального Сервисного центра МВД в Закарпатской области Михаила Мисароша необоснованных активов на сумму 4,3 млн грн.

Об этом стало известно благодаря сообщению пресс-службы НАПК .

В частности, должностное лицо сервисного центра и члены его семьи приобрели в 2020 году активов более чем на 5 млн грн (приобрели два автомобиля, осуществили паевые взносы в жилищно-строительный кооператив и увеличили на конец года размер имеющихся денежных активов).

Чиновник объяснил, что имущество было приобретено за средства, заработанные им и женой в течение 2019 года. Однако полученная во время мониторинга образа жизни информация свидетельствует, что у него и его семьи не было достаточно средств из законных источников для приобретения указанных активов.

НАПК направило в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) материалы по обращению в суд с иском о признании активов на около 4,3 млн грн необоснованными и взыскании их в доход государства.

Сообщается, что теперь НАПК стремится взыскать эти средства с помощью судебных разбирательств.

Также важно знать, что карьера Михаила Мисароша окончилась в 2021 году.

Известно, что у самого Михала Мисароша чисто формально нет ничего, он живет у родственников и ходит на работу пешком. Также он заявляет, что у него нет денег, и потому пытается отсудить у государства должность и заработную плату.

Еще известно, что сын Михаила Юрий ездит на Mercedes-Benz E220 CDI. Он владелец 9 квартир, 1 дома, 3 гаражей и 1 помещения. Всего 14 объектов недвижимости в Ужгороде.

А вот дочь Михаила Елена в свои 26 лет владеет еще 2 квартирами и 1 помещение в Ужгороде. Также есть информация, что у жены Мисароша - Марьяны 1 дом и 2 земельных участка.