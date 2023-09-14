Украинцам напомнили о скандальном дельце времен Януковича – Степан Дериволков до сих пор прекрасно себя чувствует даже во время войны.

Пишут Акценты.



Как пишет Absolution Leaks, бывший заместитель главы Государственной таможенной службы имеет состояние более 38 миллионов долларов. Степан Дериволков даже решил сделать себе подарок на День Независимости Украины – прикупил шикарную Toyota Camry (г\н КІ0020А).

Правда, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание, автомобиль, почему-то зарегистрирован на юридическое лицо в оккупированном Мариуполе.

Несмотря на то, что сам Степан Дериволков находится на пенсии, он продолжает передавать свой бесценный опыт по схематозу подростающему поколению.

Поэтому предлагаем познакомиться с послужным списком скандального таможенника Степана Дериволкова.

Самый скандальный и известный

После начала полномасштабной войны, главными воротами импорта в Украину стали её западные таможни, значение которых резко возросло. За контроль над ними тут же развернулась серьезная борьба между коррупционными кланами и группировками, стремящихся поставить там своих людей. Эти «кадровые вопросы» решаются через посредников и «смотрящих», коими выступают бывшие высокопоставленные чиновники таможенной службы, всё ещё сохранивших там большие связи и влияние…

Одним из них является Степан Дериволков, в 2009-2013 г.г. занимавший пост заместителя председателя Государственной таможенной службы Украины, а с апреля 2013 по март 2014 пост заместителя Министра доходов и сборов. Журналисты прозвали его «таможенником с весомым опытом коррупционера», и история этого прозвища весьма занятна.

Дело в том, что Дериволков не только истерично удаляет все разоблачающие его материалы в СМИ, но и регулярно заказывал о себе хвалебные публикации, в которых елейно воспевались его «интеллект, честность, профессионализм и весомый опыт руководящей службы». Однако в реальности Дериволков был известен как один из самых коррумпированных и скандальных руководителей украинской таможни времен Ющенко-Тимошенко и Януковича-Азарова, которого, по утверждению СМИ, дважды задерживала СБУ. И он до сих пор остается востребованным «решалой» и коррупционным лоббистом.

Степан Дериволков. Тайны его биографии

Дериволков Степан Дмитриевич родился 16 мая 1968 года в городе Измаил. Судя по тому, что Дериволков хорошо знает болгарский язык и, по информации источников Skelet.Info, имеет также болгарский паспорт, возможно, его родителя принадлежат к болгарской диаспоре, компактно проживающей в Одесской области. Больше о его семье ничего неизвестно, да и ею никто из журналистов не интересовался, так же как и молодыми годами Дериволкова — ведь свою одиозную «славу» он получил уже в зрелом возрасте. Что было большим упущением, поскольку покопавшись в его далеком прошлом, можно найти несколько любопытных подробностей. Например, что Степан Дериволков не служил в армии — хотя в 80-х годах военкоматы зачастую гребли и косых, и хромых. Видимо, у него был достаточно серьезный недуг или еще какая-то веская причина получить «белый билет»! Но этой темы Дериволков всегда избегал.

Также в биографии Дериволкова указано, что Одесский техникум измерений (ныне — Государственная академия технического регулирования и качества) он окончил в феврале 1987-го, что тоже вызывает вопросы: ведь выпуск в советских техникумах проходил в мае-июле. Такое впечатление, что юный Степа Дериволков по какой-то причине просто не доучился до конца. После чего он в апреле того же года он едет в Подмосковье, в город Дубно, где устроился на приборный завод «Тензор» слесарем КИПиА. Через пару месяцев он стал наладчиком, а с февраля 1988-го еще и упаковщиком по совместительству — видимо, желая зарабатывать побольше.

Но, видимо, разочаровавшись в размерах честного заработка, в январе 1989-го Степан Дериволков вернулся в родной Изюм, где устроился инспектором Измаильской таможни. Подчеркнем: парень с техникумовским образованием «киповца», признанный негодным к службе даже в стройбате, вдруг получил работу таможенника — уже тогда считавшуюся очень «блатной» (не столько из-за денег, сколько из-за доступа к импортным товарам). Этим невероятным везением Дериволков был явно обязан какому-то родственнику или покровителю — однако и об этом он всегда помалкивал. И еще одна любопытная деталь: в ряде заказных статей, расхваливавших мнимые достоинства Дериволкова, по его просьбе утверждалось, что на таможню он пришел только в 1995-м. Зачем потребовалась эта ложь и что за ней хотели скрыть? Этот вопрос остается пока без ответа, но мы видим, что ранняя биография Дериволкова всё-таки весьма занятна и хранит немало тайн!

Взлет карьеры таможенника-киповца

Итак, согласно записям в трудовой книжке, Степан Дериволков проработал с января 1989 по март 1991-го инспектором, а затем до апреля 1997-го старшим инспектором Измаильской таможни. В ходе её реорганизации Дериволков затем был переоформлен уже старшим инспектором Придунайской таможни (объединяющей Измаильский, Болградский, Килийский и другие таможенные посты). Можно сказать, что за это время его карьера практически не продвинулась. А ведь вокруг стремительно менялась страна, и на хорошую жизнь требовалось всё больше денег! Впрочем, по информации источников Skelet.Info, ограниченные полномочия простого инспектора Дериволков компенсировал своими связями и умением договариваться с нужными людьми.

И вот осенью 1997-го эти связи дали результат: Дериволков перевелся на таможенный пост «Болград» уже главным инспектором, а через три месяца был назначен там и.о. начальника отдела пункта пропуска «Табаки». С июля 1998-го он стал уже полноценным начальником этого отдела, пребывая в этой должности до своего нового повышения в 2003-м. Попутно Дериволков несколько месяцев (в 1999-2000) занимал должность замначальника таможенного поста «Болград». Там он развернул такую бурную коррупционную деятельность, что украинские СМИ вспоминали об этом даже спустя много лет:

«Вся его история, от инспектора до министра-взяточника — это контрабанда, коррупция, злоупотребление и воровство, грабеж государства. В Измаиле скажут, что он имел, будучи простым начальником поста „Болград“ (это вам не „Чоп“). Если его и его ставленников оставят, то грош цена Майдану»

Еще одна интересная деталь: поскольку должность начальника уже требовала высшего образования, а у Степана Дериволкова за плечами был лишь техникум, то он решил заочно окончить вуз. Но почему-то выбрал не юридический или экономический, что соответствовало бы его профессии таможенника, а Одесский политехнический, получив там в 2002-м диплом специалиста систем управления и автоматики. То есть Дериволков как был «киповцем», так им и остался — и смысл такого высшего образования для таможенника совершенно непонятен! Но, очевидно, Дериволкову было намного проще (и дешевле) продолжить своё «киповское» обучение, чем постичь юриспруденцию или экономику.

В ноябре 2003-го карьера таможенника-киповца Дериволкова получила новый мощный старт: он был назначен первым заместителем начальника Придунайской таможни, а в августе 2004-го возглавил её. СМИ сообщали, что за данное повышение Дериволков занес в руководство Государственной таможенной службы 100 тысяч долларов. Эти расходы он легко окупил, взимая «налог» с торговцев топливом и табачными изделиями.

Также его повышение было непосредственно связано с одиозным Игорем Калетником, который с октября 2003-го по февраль 2005-го возглавлял Черноморскую региональную таможню — в структуру которой входит Придунайская. Сам же Калетник получил свою должность благодаря отцу, ранее возглавлявшего Винницкую ОГА и «вхожего» к Леониду Кучме, и Виктору Медведчуку, расставлявшего своих людей в руководство таможни.

То есть, мы имеем факт того, что Медведчук поставил Калетника во главе Черноморской региональной таможни, а Калетник, в свою очередь, поставил Дериволкова во главе Придунайской. Разумеется, он выбрал Деривовкова не за его «профессиональные качества». Ведь зачем Калетнику, подминавшему под себя коррупционные схемы на таможнях, был бы нужен там честный руководитель? Нет, он назначил Дериволкова потому, что тот убедил его в своей полезности. И подтвердил потом это делами — причем, столь усердно, что вошел в число самых близких подельников Калетника! Вот так Дериволков получил имидж «человека Калетника», от которого он не может избавиться до сих пор.

Дериволков. Кошелек Компартии

Таможенные махинации Дериволкова и Калетника достигли таких масштабов, что последний сразу после первого Майдана был вынужден срочно вернуться из Одессы в Киев, где он умудрился получить должность начальника Департамента по борьбе с таможенными правонарушениями. То есть лису поставили сторожить курятник! Однако к тому времени в руководстве Государственной таможенной службы Украины развернулась ожесточенная борьба между её руководителем Владимиром Скомаровским (человеком Петра Порошенко) и его первым замом Николаем Салагором (на тот момент человеком Юлии Тимошенко). Калетника временно выжили из ГТС (несколько месяцев он проработал судьей Деснянского райсуда), но в апреле 2006-го он восстановился, и вновь «боролся» с коррупцией на таможне вплоть до ноября 2007-го, когда благоразумно спрятался от правосудия в Верховной Раде.

Кстати, на тех выборах Калетнику очень помог Дериволков, который через свои связи на таможне и в болгарской диаспоре организовал в Измаиле голоса для коммунистов. Потому что, во-первых, членом КПУ был сам Калетник, а во-вторых, вслед за ним в компартию записался и Дериволков. Да-да, сегодня он крайне не любит об этом вспоминать, но ранее Степан Дмитриевич был коммунистом! Впрочем, не идейным, а так, лишь числился, будучи при Калетнике.

Поэтому последующие политические шторма не нарушили положение Дериволкова: он в очередной раз подтвердил своё умение договариваться с нужными людьми, независимо от их принадлежности к партиям или коррупционным кланам. Что интересно, с сентября 2005-го по декабрь 2007-го ГТС возглавлял скандальный Александр Егоров, который также умел находить общий язык то с одной, то с другой правящей политической силой. При нем Дериволков с января 2006 года стал исполнять обязанности заместителя начальника Белгород-Днестровской таможни (после разделения Черноморской в конце 2005-го), сохранив его при следующем руководителе ГТС Валерии Хорошковским, о таможенных схемах которого ходили легенды.