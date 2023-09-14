Пока украинцы по копейке собирают на дроны и скидываются на снаряжение нашим защитникам, народные избранники тешат свое самолюбие и думают, как удобнее возить свои седалища. Для этого народный депутат Анатолий Урбанский прикупил супруге элитный Mercedes-Benz G63 AMG, который стоит от $216 тыс.

Пишут Акценты.

Но судя по состоянию Анатолия Урбанского – такие расходы для него сущий пустяк. Даже в воюющей стране. Ведь действующий народный депутат от группы «За будущее», бывший глава Одесского облсовета Анатолий Урбанский владеет криптовалютой на 750 млн грн.

В документе указано, что у Урбанского есть криптовалюта «Биткойн», которая оценивается в 735,3 млн гривен и криптовалюта «Биткойн Кеш» на 21 млн гривен.

Из недвижимости у семьи Урбанских есть:

– 2 квартиры в Одессе (126 кв. м и 53 кв. м, оформленных на Анатолия) и одна квартира находится в пользовании у депутата;

– нежилые помещения на 915 кв. м в Одессе;

– отельный номер в Киеве;

– садовый (дачный) дом в Одессе (284 кв. м и оформленный на супруг Алену Урбанскую);

– гараж (24 кв. м) в Одессе;

Из автомобилей депутат указал, что ездит на Hyundai IX35 (2013 г. в.), купленную за 315 тыс. гривен в 2014 году. А вот на его супругу записан целый парк элитных машин

– Mercedes-Benz G500 (20м18 г. в.), купленный в 2019 году за 980 тыс. грн;

– Land Rover Range Rover (2019 г. в.), приобретенный за 5,7 млн грн;

– Bentley Bentayga (2016 г. в.), купленный в 2018 году за 2,6 млн грн.

За 2019 год Урбанский заработал 3,2 млн гривен:

– 282 тыс. грн — зарплата от Одесского областного совета;

– 49 тыс. грн — доход от отчуждения движимого имущества;

– 2,75 млн грн — доход от отчуждения недвижимого имущества;

– 139 тыс. грн — зарплата от Управления делами Верховной Рады.

Алена Урбанская получила в 2019 году доход в размере 4,4 млн гривен:

– 2,09 млн. гривен – зарплата по основному месту работы, которая была выплачена ООО «Рівертранссервіс» (Грузовой морской транспорт). Один из совладельцев данной компании родственник депутата — Игорь Урбанский (2,38%);

– 720 тыс. грн — доход от предпринимательской деятельности;

– 900 тыс. грн — доход от реализации движимого имущества;

– 663 тыс. грн — страховые выплаты;

– 17 грн — проценты.

Наличными у Урбанского хранится 19,7 млн гривен. А Алена Урбанская в апреле 2019 года взяла 3,9 млн грн кредита у «Ощадбанка».

Также ранее в отношении Урбанского в ГБР было открыто уголовное дело, согласно которому на протяжении последних лет средства из областного бюджета, выделяемые на Измаил и Измаильский район, доставались компаниям, которые имели отношения к Урбанским и мэру Измаила Андрею Абрамченко. Речь идет о присвоения средств государственного бюджета на сумму свыше 660 млн грн.

Анатолия Урбанского не знают по добрым делам или помощи армии, но депутат прославился тем, что пришел в раду в часах по цене квартиры. Урбанский на заседании Рады 30 марта "засветил" часы Breguet Marine 5827 Chronograph, которые в одном из интернет-магазинов стоят 31500 $ (около 750 000 гривен). За такую цену в Киеве можно приобрести однокомнатную квартиру.

К слову, это не единственные ценные часы в коллекции нардепа. Ранее он уже приходил на заседание с часами за миллион гривен. Тогда на руке у Урбанского заметили часы Girard-Perregaux Vintage 1945, которые в одном из интернет-магазинов стоят 34 900$.