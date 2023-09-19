Недавно стало известно, что городской голова Борисполя Владимир Борисенко решил вступить в ряды Вооруженных сил Украины . Несомненно, решение уйти на фронт и защищать государство – это благородный поступок, но город сейчас фактически остался без городского головы. В результате в Борисполе сложилась очень тяжелая ситуация, потому что никто ничего не контролирует: кто и как тратит средства из бюджета, кто какие обязанности выполняет и самое главное – кто влияет на ситуацию в городе.

Об этом пишет сайт Акценты .

Согласно информации из анонимных источников, никто в Офисе Президента не был предупрежден по поводу решения Борисенко вступить в ВСУ, поэтому ситуация в городе оказалась абсолютно неконтролируемой. Из-за такого спонтанного решения мэра обязанности кое-как распределили между другими представителями городского совета, но никто не руководит ими. Учитывая, что Борисполь во время войны - город стратегического значения, в частности, через крупнейший международный аэропорт, эту ситуацию с отсутствием мэра должны как можно скорее решать на уровне Офиса Президента. Отсутствие контроля над властью в городе может привести к крайне негативным последствиям.

Кроме того, возникает большая проблема, поскольку с отсутствием мэра Государственная казначейская служба Украины заблокировала проведение платежей органа местного самоуправления, то есть город фактически не способен выплачивать заработную плату бюджетникам. Как видим, отсутствие мэра породило кучу проблем в Борисполе.

Но, несмотря на свое отсутствие, Борисенко все же распределил определенные обязанности между членами горсовета. В частности, известно, что обязанности в части деятельности исполнительных органов городского совета исполняет Виталий Горкун, а обязанности по созыву сессии совета, ведение его заседания, подписание решений выполняет действующий секретарь городского совета Владислав Байчас. Владимир Борисенко наделил именно Горкуна исполнительными обязанностями, чтобы Байчас не взял на себя полный контроль за ситуацией в городе. Почему же Борисенко решил не предоставлять Байчасу обязанности в.и.о. мэра Борисполя?

Прежде всего, Байчас запомнился горожанам после начала полномасштабного вторжения скандальными многомиллионными тендерными закупками, которые утверждал своей подписью, несмотря на негативную реакцию общества и абсолютную нецелесообразность во время войны. В частности, это касается скандальной установки флагштока стоимостью почти 5 миллионов гривен .

На эти деньги можно было бы купить 50 дронов для ВСУ, а городской совет принял решение о приобретении никому не нужного флагштока. Конечно, горожане молчать не стали, и на городской совет в социальных сетях посыпались обвинения: «Лучше бы борспольцам на фронте помогли», «А что слышали за машины для наших военных?», «Снова за рыбу деньги. Нет других проблем?

Но это не единственный случай, когда Байчас стоит за масштабным дерибаном городского бюджета. Недавно с сайта Prozorro стало известно, что в Борисполе устанавливают комплексную систему видеонаблюдения , на которую из бюджета города было выделено 5 миллионов гривен. Горожане начали задаваться вопросом, почему никто не спросил общину об этих расходах и кто имеет процент от этих закупок себе в карман. Учитывая, что любые расходы из городского бюджета попадают в исполком горсовета, где утверждаются второй подписью Байчаса, не сложно догадаться, кто из этих многомиллионных закупок имеет выгоду.





Если посмотреть на авто Байчаса, которое он приобрел во время войны , создается впечатление, что Байчас имеет все же процент этих постоянных многомиллионных тендеров. Как секретарь городского совета, который, согласно декларациям за 2022 год, получает в среднем 70 тысяч гривен, смог приобрести во время войны новый Volkswagen Touareg из салона, который стоит примерно 100 тысяч долларов? Никаких деклараций, никаких договоров по аренде авто. Вместо того чтобы помочь нашим воинам, обеспечить их потребности на фронте, секретарь городского совета не понятно откуда берет миллионы и пополняет свой автомобильный салон.

Но вернемся все же к вопросу, а как вообще Байчас оказался в политике и кто привел его к власти? Известно, что в 2020 году Байчас баллотировался в мэры Борисполя от партии «Слуга народа», но тогда проиграл выборы выдвиженцу от «Европейской солидарности» Владимиру Борисенко.

Здесь следует проанализировать, кто же стоял за Байчасом, кто был заинтересован в том, чтобы он стал мэром Борисполя и победил на выборах политическую силу Порошенко. К тому времени, когда в Борисполе проходили выборы, председателем партийной ячейки «Слуги народа» в Киевской области был Александр Дубинский. То есть над Байчасом председательствовал Дубинский, и, согласно информации из анонимных источников, именно Дубинский и был заинтересован в том, чтобы Байчас выиграл тогда выборы, и свой от «Слуги народа» распоряжался всеми делами в городе.

Как нам сообщили анонимные источники, сообщник Байчаса Дубинский до сих пор стоит по решению нынешнего секретаря городского совета и до сих пор заинтересован в том, чтобы Байчас стал мэром Борисполя. Многолетнее сотрудничество «слуг народа» не завершилось на позорной отставке Дубинского из партии и освобождении от должности руководителя партийной ячейки в Киевской области. Если Владислав Байчас от «Слуги народа» придет к власти в Борисполе, то Александр Дубинский точно не останется в стороне и получит от назначения «своего» человека.

Учитывая, как Байчас во время войн распоряжался деньгами из городского бюджета и тратил миллионы на собственный комфорт, учитывая, что его сообщник Дубинский был неоднократно обвинен в неуплате налогов и легализации доходов, полученных преступным путем, страшно представить, что ждет Борисполь. их прихода к руководящей должности. Поэтому решение Борисенко не назначать Байчаса в.и.о Борисполя и не предоставлять полную власть в городе вполне обоснованно.

Эту ситуацию с отсутствием мэра в Борисполе и необходимостью назначать в.о. городского головы должны разобраться на высших ступенях власти, чтобы не допустить прихода на пост мэра города мошенников и воров, чтобы город продолжал полноценно функционировать и сохранялся контроль за действиями горсовета.