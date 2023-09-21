Компания "Союз", которая является одним из главных подрядчиков НЭК "Укрэнерго", принимала участие в обустройстве базы подлодок с крылатыми ракетами Черноморского флота страны-агрессорки РФ в Новороссийске, а ее руководитель Игорь Приходько получил медаль "За заслуги перед Отечеством II степени" от Владимира Путина. Об этом пишут Украинские новости по информации kp ua.

Развитие военно-морской базы в Новороссийске после аннексии Крыма заключалось в расположении там новейших подлодок проекта "Варшавянка", вооруженных крылатыми ракетами "Калибр". Одна из таких лодок – "Ростов-на-Дону" – была повреждена 13 сентября 2023 года в сухом доке в Севастополе в результате атаки ВСУ.

Одним из подрядчиков строительства базы в Новороссийске было ЗАО "Электротехаппарат – СПб". Это структурное подразделение холдинга "Союз", главным акционером которого является люксембургская компания Soyuz Holding SA, владелец которой – Игорь Приходько.

С фирмой "Электротехаппарат – СПб" Игоря Приходько был заключен договор об изготовлении и поставке двух передвижных зарядно-выпрямительных станций (так называемых БТОВС) стоимостью более 100 млн рублей. Заказчиком выступил "Оборонстрой" – крупнейшая строительная компания Минобороны РФ.







Без согласования с российскими спецслужбами допуск компании Приходько к секретному проекту Минобороны РФ по базированию подлодок был бы невозможен.

Также фирмы Приходько – а именно ЗАО "ИСК СОЮЗ-Сеты" (главный офис в Москве), генеральным директором которого был Игорь Приходько – помогали Владимиру Путину проводить олимпиаду в Сочи.

За это, как сообщали российские СМИ , а также сайт "ИСК СОЮЗ-Сеты", Игорь Приходько получил от Путина медаль "За заслуги перед Отечеством" II степени – "за вклад в подготовку и проведение XXII Олимпийских зимних игр в Сочи".

"Под руководством Игоря Приходько ЗАО " ИСК СОЮЗ-Сеты " построило и реконструировало 14 объектов по "олимпийской программе" ОАО "ФСК ЭЭС", в том числе 5 подстанций на 110-220 кВ, расположенных в горных районах олимпийских трасс и рядом с основными сооружениями олимп парка, около 300 км распределительных сетей и 105 трансформаторных подстанций, снабжающих электроэнергией конечных потребителей в Имеретинской низменности», – говорится в сообщении о награждении.

Сообщение о награждении Игоря Приходько медалью от Путина. Фото: soyuz-corp ru

А в сентябре 2015 года московский завод "Изолятор" сообщал о дружественном визите Игоря Приходько на предприятие: "Состоялась экскурсия по заводу, в ходе которой И. В. Приходько познакомился с современными технологиями производства и испытаний высоковольтных вводов".

Таким образом, уже после аннексии Крыма одесский бизнесмен Игорь Приходько способствовал российским властям в проведении олимпиады и помогал Минобороны РФ строить базу подлодок, которые после начала полномасштабного вторжения обстреливали крылатыми ракетами украинские города. Деятельность в России компании Игоря Приходько прекратили только в 2017 году.

Напомним, что 20 сентября 2023 года следователи Генеральной прокуратуры пришли с обысками в НЭК "Укрэнерго". Основанием для них стали выводы проверки, сделанной Госаудитслужбой в марте 2023 года. Тогда аудиторы обнаружили финансовые нарушения и траты на миллиарды гривен.

В частности, выявлены миллионные переплаты при выполнении подрядчиком "Укрэнерго" – КВКП "Союз" – замены шунтирующих реакторов при переоснащении подстанции 750 кВ "Западноукраинская". НЭК переплатила 13 млн грн, "Союз" поставил оборудование не напрямую от завода-производителя, а с наценкой через фирму-прокладку.