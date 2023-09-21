Может он помогает оперативно накладывать арест и изымать имущество граждан — рейдерам? Или, наоборот, помогает пророссийским коллаборантам, регионалам и другим врагам Украины избежать законного ареста их имущества?



Так или иначе очень интересно, как прокомментируют наличие этого документа у чиновника в МВД.



Напомним, ранее Максим Киселев засветился в СМИ из-за очень интересного дела о якобы воровстве у него цифровых активов на сумму эквивалентную 647 000 долларов США.



Согласно материалам дела, Максим Киселев, доверившись своему товарищу Олегу Громову, создал цифровой кошелек, на который перевел $700 тыс. Громов, якобы зная, как получить доступ к кошельку, вывел из него все деньги.



На первый взгляд, виновность подозреваемого более чем очевидна, если не учитывать тот факт, что в период между "исчезновением" средств из кошелька Максим Киселев провел выплату в сумме $550 тыс. за дом возле Барселоны, в котором проживает его жена Александра Горяева. И, не дождавшись решения суда по делу, используя свое служебное положение, потребовал наложить арест на имущество гражданина Громова.