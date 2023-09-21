Максим Киселев, прославившийся заявлением о краже 647 000 долларов, незаконно получил номер оперативного прикрытия и "оперативный талон" от МВД Украины для своей машины.

Об этом пишет Антикор по информации ОРД.

Оказалось, что скандально известный заявлением о краже у него криптовалюты в сумме 647 000 долларов Максим Киселев совсем не простой государственный чиновник.

Несмотря на то, что он официально обычный, рядовой директор Департамента исполнительной службы Минюста Украины, Киселев настолько ценен в структуре МВД сотрудник, что ему выдан специальный “оперативный талон” и как минимум три номера прикрытия на принадлежащий его автомобиль BMW 740 семье!

"Оперативный талон" – это специальное удостоверение, необходимое для того, чтобы оперативники могли нарушать правила на автомобилях прикрытия при проведении всевозможных негласных мероприятий по розыску преступников.

Просто интересно, как и как директор Департамента исполнительной службы задействован в оперативной работе МВД? Сколько преступников оперативно задержали?
Может он помогает оперативно накладывать арест и изымать имущество граждан — рейдерам? Или, наоборот, помогает пророссийским коллаборантам, регионалам и другим врагам Украины избежать законного ареста их имущества?

Так или иначе очень интересно, как прокомментируют наличие этого документа у чиновника в МВД.

Напомним, ранее Максим Киселев засветился в СМИ из-за очень интересного дела о якобы воровстве у него цифровых активов на сумму эквивалентную 647 000 долларов США.

Согласно материалам дела, Максим Киселев, доверившись своему товарищу Олегу Громову, создал цифровой кошелек, на который перевел $700 тыс. Громов, якобы зная, как получить доступ к кошельку, вывел из него все деньги.

На первый взгляд, виновность подозреваемого более чем очевидна, если не учитывать тот факт, что в период между "исчезновением" средств из кошелька Максим Киселев провел выплату в сумме $550 тыс. за дом возле Барселоны, в котором проживает его жена Александра Горяева. И, не дождавшись решения суда по делу, используя свое служебное положение, потребовал наложить арест на имущество гражданина Громова.