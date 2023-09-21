Максим Киселев, прославившийся заявлением о краже 647 000 долларов, незаконно получил номер оперативного прикрытия и "оперативный талон" от МВД Украины для своей машины.
Об этом пишет Антикор по информации ОРД.
Оказалось, что скандально известный заявлением о краже у него криптовалюты в сумме 647 000 долларов Максим Киселев совсем не простой государственный чиновник.
Несмотря на то, что он официально обычный, рядовой директор Департамента исполнительной службы Минюста Украины, Киселев настолько ценен в структуре МВД сотрудник, что ему выдан специальный “оперативный талон” и как минимум три номера прикрытия на принадлежащий его автомобиль BMW 740 семье!
"Оперативный талон" – это специальное удостоверение, необходимое для того, чтобы оперативники могли нарушать правила на автомобилях прикрытия при проведении всевозможных негласных мероприятий по розыску преступников.
Просто интересно, как и как директор Департамента исполнительной службы задействован в оперативной работе МВД? Сколько преступников оперативно задержали?
Об этом пишет Антикор по информации ОРД.
Оказалось, что скандально известный заявлением о краже у него криптовалюты в сумме 647 000 долларов Максим Киселев совсем не простой государственный чиновник.
Несмотря на то, что он официально обычный, рядовой директор Департамента исполнительной службы Минюста Украины, Киселев настолько ценен в структуре МВД сотрудник, что ему выдан специальный “оперативный талон” и как минимум три номера прикрытия на принадлежащий его автомобиль BMW 740 семье!
"Оперативный талон" – это специальное удостоверение, необходимое для того, чтобы оперативники могли нарушать правила на автомобилях прикрытия при проведении всевозможных негласных мероприятий по розыску преступников.
Просто интересно, как и как директор Департамента исполнительной службы задействован в оперативной работе МВД? Сколько преступников оперативно задержали?
Может он помогает оперативно накладывать арест и изымать имущество граждан — рейдерам? Или, наоборот, помогает пророссийским коллаборантам, регионалам и другим врагам Украины избежать законного ареста их имущества?
Так или иначе очень интересно, как прокомментируют наличие этого документа у чиновника в МВД.
Напомним, ранее Максим Киселев засветился в СМИ из-за очень интересного дела о якобы воровстве у него цифровых активов на сумму эквивалентную 647 000 долларов США.
Согласно материалам дела, Максим Киселев, доверившись своему товарищу Олегу Громову, создал цифровой кошелек, на который перевел $700 тыс. Громов, якобы зная, как получить доступ к кошельку, вывел из него все деньги.
На первый взгляд, виновность подозреваемого более чем очевидна, если не учитывать тот факт, что в период между "исчезновением" средств из кошелька Максим Киселев провел выплату в сумме $550 тыс. за дом возле Барселоны, в котором проживает его жена Александра Горяева. И, не дождавшись решения суда по делу, используя свое служебное положение, потребовал наложить арест на имущество гражданина Громова.
Так или иначе очень интересно, как прокомментируют наличие этого документа у чиновника в МВД.
Напомним, ранее Максим Киселев засветился в СМИ из-за очень интересного дела о якобы воровстве у него цифровых активов на сумму эквивалентную 647 000 долларов США.
Согласно материалам дела, Максим Киселев, доверившись своему товарищу Олегу Громову, создал цифровой кошелек, на который перевел $700 тыс. Громов, якобы зная, как получить доступ к кошельку, вывел из него все деньги.
На первый взгляд, виновность подозреваемого более чем очевидна, если не учитывать тот факт, что в период между "исчезновением" средств из кошелька Максим Киселев провел выплату в сумме $550 тыс. за дом возле Барселоны, в котором проживает его жена Александра Горяева. И, не дождавшись решения суда по делу, используя свое служебное положение, потребовал наложить арест на имущество гражданина Громова.