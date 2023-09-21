Как сообщает ряд телеграмм-каналов, в борьбу за наследство погибшего Евгения Пригожина включилась «Альфа-Групп». Ее подразделение А1, которое занимается преимущественно юридическими вопросами, связанными с проблемными активами, сделало предложение наследникам Пригожина выкупить их долю за полмиллиарда долларов.

Пока что никаких подробностей относительно реакции наследников на предложение А1 не поступило, однако намерения «Альфа-Групп» следует рассматривать вполне серьезно по нескольким причинам.

Самая главная – «Альфа-Групп» является лояльной Кремлю группировкой и пользуется благосклонностью представителей высших эшелонов власти. Кроме того, следует учитывать тот фактор, что дети Пригожина – сын Павел и дочери Полина и Вероника – вряд ли будут в состоянии бороться за активы отца, разбросанные по всему миру. Ко всему же эти активы зачастую довольно проблемны, а очень немаловажным в борьбе за наследство Евгения Пригожина является то, что международное сообщество настроено эти активы конфисковать и направить в счет компенсации за помощь Украине. Есть и другие обстоятельства, влияющие на ход начинающейся войны за активы покойного главы ЧВК «Вагнер».

Наследство

Наследство Евгения Пригожина без преувеличения огромно. Он имел активы не только в России, но и в Африке, где ЧВК «Вагнер» действовала долгие годы. У Пригожина были нефтяные, золотодобывающие и алмазодобывающие компании в ЦАР, Мали, Южном Судане и других странах, общая стоимость которых составляет не менее одного миллиарда долларов. Кроме того, известно о наличии у него криптокошелька со 100 000 биткоинов, что по нынешнему курсу составляет более чем 2,7 миллиарда долларов. Это уже не говоря о российских активах, которые, согласно официальной отчетности (которую большинство экспертов называет сильно заниженной), стоят 75 миллиардов рублей и насчитывают более сотни предприятий.

Наследниками Пригожина являются его дети, которые не имеют ни бизнес-хватки отца, ни его связей. Более того, они даже в полной мере не отдают себе отчета об активах отца. Потому неудивительно, что предложение от «Альфа-Групп» для них является оптимальным вариантом. Особенно с учетом того, что активы Евгения Пригожина уже, похоже, начали делить другие игроки.

Война за наследство началась?

К тому же известно, что нефтяной бизнес Пригожина – фирму «Велада», занимающуюся добычей нефти в Сирии, уже переписали на бывшего полицейского из Петербурга Владимира Зленко.

Вторую по выручке российскую строительную компанию из бизнес-империи Евгения Пригожина «Сегмента» переписали на 78-летнего ветерана труда из Санкт-Петербурга. Компания с выручкой 1,2 миллиарда рублей 11 сентября стала собственностью Николая Муравьёва 1945 года рождения, который является председателем ТСЖ дома на проспекте Энгельса в Санкт-Петербурге и получает пенсию по старости. Потихоньку «уплывают» и другие, более мелкие активы.

Эти факты говорят о том, что из наследственного имущества выводятся самые привлекательные активы, потому дети Пригожина рискуют остаться на обломках бизнес-империи отца. К тому же ни для кого не является секретом, что на имущество Пригожина претендуют весьма сильные игроки, также обладающие прочными связями на уровне Кремля. Речь идет, в первую очередь, о мультимиллиардере Таймуразе Боллоеве, но им список желающих подобрать временно бесхозное имущество не ограничивается. В схватку за наследство включились и другие приближенные к власти игроки. Помимо того, не стоит забывать о тех людях, которые управляют предприятиями Пригожина – пока идет борьба за юридический контроль, они тоже вполне могут поучаствовать в банальной краже контролируемых предприятий.

Со счетов не следует сбрасывать и международный фактор – как уже упоминалось, США, Великобритания и Евросоюз отнюдь не против компенсировать имуществом Евгения Пригожина свои затраты на помощь Украине. Что с их точки зрения и точки зрения международного сообщества выглядит вполне справедливым и логичным.

Поэтому очевидно, что противостоять столь большому числу желающих захватить имущество Евгения Пригожина его прямым наследникам будет крайне сложно. И потому предложение «Альфа-Групп» должно выглядеть достаточно привлекательным с их точки зрения. Особенно учитывая слухи, что внутри семьи самого Пригожина уже начались конфликты по поводу наследства, что тоже не добавляет шансов детям покойного.

Почему именно А1?

А1 является структурным подразделением «Альфа-Групп», которое официально занимается инвестициями, но на самом деле его специализация – рейдерство. Причем одним из направлений является именно борьба за проблемные активы с помощью наследников, зачастую – откровенно фиктивных.

Кроме того фактора, что за А1 стоит вся мощь «Альфа-Групп» с ее связями в Кремле, следует понимать, что эта компания накопила огромный опыт работы с проблемными активами по всему миру, а ее представители брали участие в судебных делах по поводу имущества Российского агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое рассматривалось в Лондоне; причастны к поиску активов Внешпромбанка и т.д.

Внутри России А1 тоже отметилась в ряде корпоративных конфликтов и захвате бизнеса. Так, в ее активе – захват предприятий «Евродон», «Стройфарфор». Причем в этих двух случаях особо отметился некий Александр Винокуров, который руководил захватом этих предприятий. Самое пикантное состоит в том, что Винокуров – зять главы МИДа Сергея Лаврова. Что тоже как бы намекает на уровень связей А1.

Если же коснуться именно споров о наследстве, то в данной ситуации весьма красноречиво выглядит ситуация с компанией «Корунд-М», которая работает в оборонном комплексе России. После смерти одного из её совладельцев, Александра Ставицкого, другой владелец Владимир Бетелин, которому принадлежало 50% компании, обнаружил, что вдова покойного компаньона продала унаследованную ею долю компании А1, которая на правах акционера инвестировала в Корунд-М средства, вытеснив его таким способом из числа совладельцев.

Все это говорит о том, что предложение от А1 детям Пригожина сбрасывать со счетов отнюдь нельзя – если они откажутся от действительно щедрого в данных условиях «отступного» в размере 500 миллиардов долларов, то рискуют втянуться в борьбу с серьезнейшим противником, который имеет огромный опыт в такого рода делах. И предложение от «Альфа-Групп», сделанное от ее имени компанией А1, не следует игнорировать даже несмотря на санкции , под которые недавно попала А1 за ее действия в пользу «Альфа-Групп».

Потому что, во-первых, санкции не означают полного запрета на действия в международных судах, и, во-вторых, претендентам на наследство Евгения Пригожина крайне важно иметь рычаги в Кремле. И еще неизвестно, что более важно в данной ситуации – вспомните хотя бы ту оперативность, с которой два крупнейших предприятия покойного перешли в собственность полицейского и пенсионера.

Перспективы и немного консприрологии

По большому счету, в Кремле заинтересованы в сохранении империи Пригожина в целостном виде. Речь идет как о бизнес-активах, та и о частной армии, которая осталась временно бесхозной. И важна она уже не столько как фактор, влияющий на полномасштабный конфликт на Украине, сколько как важнейший игрок на африканском континенте, где сосредоточена значительная часть наследства. Не следует сбрасывать со счетов и политическое влияние в Африке, которое там имеет Кремль, в том числе и благодаря наемникам Пригожина.

Конечно, ситуация может сложиться так, что «кремлевские башни» не смогут прийти к консенсусу и наследство Пригожина будет попросту растянуто по частям. Но, судя по тому, что к его разделу подключилась «Альфа-Групп», этот вариант пока маловероятен. В таком случае «Альфа-Групп» станет полноправным владельцем всего наследия Пригожина: огромного российского бизнеса, весьма дорогостоящих ресурсных активов в Африке, включающих нефть, алмазы и золото, и частной военной кампании, которая, кроме обеспечения безопасности всех этих активов, способна контролировать политическую верхушку, по крайней мере, части африканских стран. И влиять на ситуацию в самой России, несмотря даже на последние события, связанные с мятежом Пригожина.

К тому же не следует сбрасывать со счетов и несколько конспирологическую версию о том, что Евгений Пригожин жив, а в самолете погиб его двойник. Несмотря на кажущуюся невероятность такой версии, она вполне может быть реальной – ни для кого не является секретом, что и Пригожин, и Уткин имели двойников. И если эта версия верна, то в таком случае «Альфа-Групп» попросту является официальным представителем Евгения Пригожина, ушедшего в подполье. Но в таком случае вся борьба, которая сейчас разгорается за наследство бизнесмена, является не более чем имитацией. Впрочем, это отдельная тема.

А пока же очевидно одно – в раздел имущества Евгения Пригожина включился мощнейший игрок – «Альфа-Групп», которая руками своего подразделения А1 намерена взять под контроль если не всю империю покойного мятежника, то, по крайней мере, подмять под себя самые важные его активы. И сделать владельцы «Альфа-Групп» намерены это как можно быстрее, пока еще есть что наследовать.