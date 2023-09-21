Эксдепутат от "Партии регионов" Леонид Климов, до 2014 года являвшийся внештатным советником бывшего президента Януковича, как-то под предлогом спасения своего "Имэксбанка" взял у НБУ большую сумму денег и скрылся. Одесская история воровства длится почти 10 лет.
Об этом напомнила одесская блоггерша, журналистка Ирина Гриб в своем Telegram -канале. В 2015 году принадлежащий Климову банк объявили банкротом, а тысячи вкладчиков нагло бросили. В это время НБУ вложил в "Имэксбанк" около 300 миллионов гривен для рефинансирования.
Впрочем, Климов сразу скрылся из страны, когда получил деньги, из-за чего его заподозрили в хищении. Спустя долгие годы, несмотря на выигранные суды со стороны государства, бывший нардеп продолжает разгуливать по Одессе без наказания.
Никто не требовал, чтобы Климов возместил средства, хотя сумма ущерба оценивается более чем в 14 млрд гривен. Когда активы продали, бюджет пополнился всего на 1 млрд. гривен. Ирина Гриб считает , что Климову помогли избежать судьбы "друзья" из СБУ, ГПУ и суда.
"Возможно, это стало возможным благодаря коррупционному переплетению всех вертикалов власти и правоохранителей", - подозревает журналистка.
Схема Климова, скриншот
Также Гриб рассказала , как благодаря еще одной схеме долг Климова перед украинцами и государством в размере 8,4 млрд погасили всего за 193 млн гривен, когда Фонд гарантирования вкладов с ним судился.
Кроме того, Климов просто "слив" российскому "Сбербанку" 500 млн. гривен.
Журналистка предположила, что эксдепутата никто не трогает, потому что он сидит тихо и не лезет в политику.
"Обманув тысячи вкладчиков, украв 14 млрд гривен, подарив российскому "Сберу" полмиллиарда, можно спокойно разгуливать по Одессе. Так может только Климов. А знаете почему? Потому что он в политику не лезет и сидит тихо. Забавная история выходит, - не мешай власти, сиди тихо – и все будет у тебя хорошо”, – написала она.