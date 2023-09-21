Эксдепутат от "Партии регионов" Леонид Климов, до 2014 года являвшийся внештатным советником бывшего президента Януковича, как-то под предлогом спасения своего "Имэксбанка" взял у НБУ большую сумму денег и скрылся. Одесская история воровства длится почти 10 лет.

Об этом напомнила одесская блоггерша, журналистка Ирина Гриб в своем Telegram -канале. В 2015 году принадлежащий Климову банк объявили банкротом, а тысячи вкладчиков нагло бросили. В это время НБУ вложил в "Имэксбанк" около 300 миллионов гривен для рефинансирования.

Леонид Климов