Волонтер и член Антикоррупционного совета при Минобороны Дана Яровая вскоре вступит в должность заместителя министра обороны по вопросам тылового обеспечения и государственных закупок. Такое назначение не решит проблему коррупции в Минобороны, а усилит влияние экс-депутата Сергея Пашинского, пишет From-ua.

По данным СМИ, сейчас компании, связанные с Пашинским, обеспечивают за счет госбюджета поставки почти 40% бронированной техники и прочего вооружения. Однако он также контролирует компании, которые снабжают армию продуктами питания.

Так, в июне МО провело 22 публичных аукционов для обеспечения питанием ВСУ во втором полугодии этого года. Одна компания победила в 8 тендерах – малоизвестная фирма ООО «АТОМСЕРВИС», напоминает издание. Эта компания напрямую подконтрольна братьям Дмитрию и Леониду Крючковым, тесно сотрудничающим с Пашинским.

Несмотря на все опасения по поводу «АТОМСЕРВИСА», Яровая публично защищала эту компанию.

«Пашинский и сейчас открывает двери в кабинетах МО ногой, а когда его человек еще и получит такую «хлебную» должность, как заместитель по вопросам тылового обеспечения, его возможности зарабатывать станут почти безграничными», - приводят журналисты слова источника из Минобороны.

Издание также обращает внимание на то, что Яровая является одновременно членом Антикоррупционного совета и членом Комиссии Антикорсовета по вопросам закупок.

«То есть она одновременно занимает позицию общественного контроля и фактически исполнительного органа, что является прямым конфликтом интересов», - объясняет СМИ.

Кроме этого, в Антикорсовете образовалась фактическая монополия на публичные заявления, полученные именно Яровой: она чаще всех появляется на ТВ и других СМИ.

Также Яровая владеет компанией по пошиву и продаже одежды, а значит, есть риск получить на государственной должности человека, который руководит крупнейшим в Украине закупочным фондом и одновременно имеет собственный бизнес.

Яровая, которая является членом органа общественного контроля, априори не может быть назначена на госслужбу, потому что это можно считать своего рода подкупом члена Антикорсовета. Такое назначение полностью противоречит логике антикоррупционной деятельности, считает издание.

«В случае, если после назначения Яровой весь Антикорсовет не будет распущен и в него не войдут на 100% другие люди, считать его беспристрастным будет просто невозможно и наивно», - резюмирует СМИ.