Для стратегических предприятий подобная "стабильность", возможно, и идет на пользу. Но в случае с Субботиным ситуация вышла из-под контроля.

Хотя он и не смог приватизировать Турбоатом (как это сделал, например, с заводом Мотор Сич пророссийский коллаборант Вячеслав Богуслаев), но все же о себе он не забыл: крупнейшим миноритарным владельцем акций Турбоатома является Мегабанк , принадлежащий Субботину. И хотя мажоритарным владельцем акций завода является государство, почти нет сомнения, что влияние г-на Субботина на предприятие очень существенно. Существенность влияния подтверждается тем, что именно через Мегабанк завод проводил операции на миллиарды гривен и сотни миллионов держал на депозитах. При этом, как сообщали СМИ, в 2007 году проценты по депозитам в гривне составили более скромных 3% годовых, а в иностранной валюте – вообще от 1 до 4% (другие банки платили в разы больше). А в 2012 году, как выяснили следователи, по условиям договора между Турбоатомом и Мегабанком была установлена ​​депозитная ставка в размере 15%, в то время как средневзвешенная процентная ставка НБУ по региону составляла 22%. Таким образом, «Мегабанк» и его владельцы зарабатывали на заводе. Хотя в Мегабанке, конечно, говорили, что всегда работали с Турбоатомом исключительно на рыночных условиях. В июне 2022 года «Мегабанк» был признан неплатежеспособным. Руководство банка поспешило все списать на полномасштабную войну, но как сообщали СМИ, проблемы в учреждении возникли задолго до нее. Несмотря на это, владелец банка Виктор Субботин упорно складывал на его счетах деньги «Турбоатома». В общей сложности составил 1,4 млрд грн. Эти деньги, скорее всего, будут потеряны. Это подтверждает провальный аукцион Фонда гарантирования вкладов. 13 сентября фонд пытался продать активы обанкротившегося «Мегабанка» – права требования по 105 кредитным договорам, в обеспечение которых была передана жилая (сданы квартиры и недостройки) и коммерческая недвижимость, в том числе кинотеатр и элеватор в Харькове и области. Но ни одного покупателя это не заинтересовало – хотя цена в ходе торгов снизилась с 2,2 млрд. грн. до 436,7 млн. грн. Так что шансы, что «Турбоатом» получит от «Мегабанка» хоть что-то – мизерные.

Добавляет пессимизм и предыдущий «успешный» опыт работы «Турбоатома» с банками. Как сообщили в своем расследовании "Схем", при президентстве Януковича "Турбоатом" держал $5 млн во "Всеукраинском банке развития" Александра Януковича; $10 млн и 26 млн грн в банке «Первый», связанном с Артемом Пшонкой; более $1 млн в банке «Золотые Ворота», аффилированном с Михаилом Добкиным и Геннадием Кернесом. Также Турбоатом имел финансовые отношения с банком Базис Арсена Авакова. Когда эти банки объявили неплатежеспособными, Турбоатом потерял $20,28 млн и 45 млн грн.

На этом, кстати, история об убытках и схемах в «Мегабанке» не заканчивается. Так, Генеральная прокуратура Украины заявила, что владельцы "Мегабанка" пытались продать россиянам принадлежащую банку недвижимость. Схему проводили с помощью компании-нерезидента, которой владеет россиянин, связанный с российской букмекерской компанией 1XBET. Деньги на банковские счета компании-нерезидента поступали из российских и белорусских банков.

По информации ДБР, речь идет о ООО "Роял Пэй Юроп" (Sia Royal Pay Europe). Эта структура связана с российским бизнесом, против нее введены санкции СНБО. В общей сложности во время сделок с помещениями «Мегабанка» завладели более 30 млн евро. Украденную недвижимость арестовали и передадут Фонду гарантирования вкладов физических лиц.

Но если кто-то думает, что после этого Субботин должен остерегаться расследований и судебных дел, то он ошибается: Субботин продолжает хозяйствовать в «Турбоатоме», еще и способствует попаданию в наблюдательный совет Марка Беккера, с которым вместе работал в обанкротившемся «Мегабанке». Фактически Субботин устраивает в государственную компанию, из которой уже вывел деньги, своего сообщника, с которым довел до банкротства «Мегабанк».

Война – это не то время, когда следует закрывать глаза на подобные поступки топ-менеджера стратегического государственного предприятия. Ведь, скорее всего, именно Субботин стоит за многими другими схемами и скандалами, которые возникали на протяжении последних лет вокруг Турбоатома, потому что трудно представить, что значительные финансовые операции проходили мимо внимания руководителя предприятия. Может быть, правоохранителям стоит обратить на это внимание?