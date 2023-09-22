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С началом полномасштабного вторжения европейские границы для украинских женщин почти исчезли, что сыграло на руку многим желающим заработать легкие деньги. Среди последних – житель Львова Андрей Плоский – бывший пауэрлифтер и один из ультрас ФК Карпаты. Командировка девушек в борделе Европы для криминального деятеля из Сихова не новый бизнес, но сейчас он набрал значительные обороты.

Напомним, 6 сентября на Львовщине задержали женщину, которая вербовала девушек для занятия проституцией в Швеции.

УГОЛОВНАЯ ЖИЗНЬ АНДРИЯ ПЛОСКОГО

Андрей Плоский - парень из обычной львовской семьи, который с юных лет занимался спортом и болел за ФК Карпаты. После окончания университета работал инженером в УМХ «Львовтрансгаз». Но добросовестный труд, как оказалось, не покрывает все ухаживания, поэтому он отправился в криминал — потому что не сделаешь ради жизни на широкую ногу.

Кроме спорта особый интерес для Андрея представляли незаконная ночная гонка на авто по улицам Львова. Так что тюнинг машины, ставки и проигрыши — не как бы били по карману.

Впрочем, для Андрея Плоского нарушать правила без получения последствий достаточно привычно. Так, от своего первого уголовного дела о наезде на пешеходов из-за превышения скорости он просто откупился.

ВЕРБОВКА СЕКС-РАБОТНИЦ И РОССИЙСКИЕ СВЯЗИ

Для получения средств на собственные развлечения и уплату долгов Андрей Плоский брался почти за все, что давало быструю прибыль - от ставок на договорные соревнования, на которых зарабатывал вместе со своим уголовным другом Артуром Околитой (archi brilok), до силового «решения вопросов» от заказчиков сверху.

С 2016 года для отмывания преступных денег Андрей Плоский зарегистрировался как ФЛП, предоставляющий услуги по компьютерной обработке данных. Но зарабатывает он совсем не в IT.

Информационные технологии Андрей Плоский использует для общения с российскими заказчиками и вербовки украинских девушек на работу в европейские бордели. Работает преимущественно через социальные сети, включая ФСБ-шну ВКонтакте и телеграмм каналы.

Желающих «трудоустроиться» подыскивает среди уязвимых категорий, предлагая легкие деньги за работу веб-моделей с иностранными клиентами. После получения согласия уговаривает перейти на другой уровень, где якобы можно вполне анонимно заработать гораздо больше. Помогает бывший спортсмен также с организацией транспортировки секс-работниц, за что получает стабильную плату на криптовалютные кошельки.

Патриот снаружи, Андрей Плоский для получения прибыли не пренебрегает даже открытым сотрудничеством с z-пропагандистами, среди которых Михаил Кокляев, с которым он активно поддерживает связи и считает примером.

С другой стороны, в собственной инстаграмме парень нагло позирует рядом с бойцами ВСУ, пока сам не только наслаждается жизнью в тылу, но и продает все то, за что борются наши военные.

Почему Андрей Плоский до сих пор на свободе — вопрос почти риторический, потому что при отсутствии заявлений от пострадавших начать дело крайне сложно. Еще труднее уговорить обманутых девушек рассказать свою историю на бумаге. Ведь большинство либо продолжает торговать собой, либо хочет забыть все, вернувшись домой. Так что остается только надеяться на правосудие для всех оборотней в целом, и Андрея Плоского лично.