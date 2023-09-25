«Все написано до последней запятой правда», - так прокомментировала появившаяся в СМИ член Антикорсовета при МО Дана Яровая информацию о ее назначении заместителем министра обороны по вопросам тылового обеспечения и государственных закупок, а также то, что она является человеком скандально известного бывшего нардепа Сергея Пашинского.

О связях Яровой и Пашинского недавно рассказали СМИ. В частности, издание from-ua напомнило подозрительно активное лоббирование Яровой интересов малоизвестной компании «Атомсервис», которая в июне стала победителем в 8 тендерах МО и получила контракты на более 7 млрд гривен для обеспечения питанием ВСУ во втором полугодии 2023 года.

Между тем, как пишет издание, «АТОМСЕРВИС» напрямую подконтрольна братьям Дмитрию и Леониду Крючковым. Журналисты узнали, что Крючков тесно сотрудничают с Пашинским, который из-за своих связей в МО помогает им побеждать в конкурсах».

О Пашинском авторе материала добавляют, что, по данным источников в МО, «компании, связанные с Пашинским, обеспечивают за счет госбюджета поставки почти 40% бронированной техники и прочего вооружения». О его влиянии на поставку оружия недавно даже вышло расследование в The New York Times .

Назначение Яровой будет означать, что "вес и влияние Пашинского на МО возрастут еще больше", говорится в материале.

Отдельно издание рассказало и о конфликтах интересов, вытекающих из такого назначения, а также о некоторых особенностях деятельности Антикорсовета.

В частности, СМИ акцентирует внимание на том, что за какие-либо действия «ни в одном законе и другом документе ответственность членов Совета не предусмотрена». Между тем, как утверждают источники издания среди представителей бизнеса, Антикоррад неоднократно вмешивался в формирование тендерных условий.

«Люди из этого Совета знают, что они делают: им некоторые указывают, как изменить условия конкурса под конкретную компанию, Совет сразу же указывает людям в Минобороны, что они должны сделать для этого», - рассказал руководитель одной из компаний, которая отказалась участвовать. в конкурсах МО.

Кроме этого, Яровая является владелицей бизнеса, а это для госслужащего недопустимо.

Да и самое назначение члена органа общественного контроля на госслужбу «можно считать своего рода подкупом члена Антикоррады», уверено издание.

В назначении Яровой есть один большой плюс: теперь она будет нести ответственность за свою деятельность. В том числе, криминальную», - заключают журналисты словами собственного источника в МО.