Об этом пишет сайт Акценты.

Министр защиты окружающей среды Руслан Стрелец, который фигурировал в уголовном производстве ГБР, записал все свое имущество на третьих лиц. Об этом пишет интернет-издание 368.media пишет со ссылкой на электронную декларацию чиновника.

На праве пользования он задекларировал квартиру в Днепре площадью 51,1 кв.м, которая записана на Марину Стрелец, также на праве пользования – квартира в Днепре площадью 84,1 кв.м, которая записана на его жену Ксению Стрелец. Ей же принадлежит половина квартиры в Днепре площадью 80,9 кв.м. В Киеве Ксения арендует квартиру площадью 72 кв.м у Сергея Бондаренко.

На праве пользования, с мая 2020 года Руслан Стрелец владеет автомобилем Nissan Maxima (2017), который принадлежит Ирине Тищенко.

Руслан Стрелец в 2020 году заработал в Министерстве энергетики 225,3 тыс. гривен, в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов – 317 тыс. гривен, получил подарок в неденежной форме от жены стоимостью 304 тыс. гривен и 152,2 тыс. гривен дохода от продажи авто.

Ксения Стрелец в свою очередь заработала 954 тыс. гривен занимаясь предпринимательством.

Супругам принадлежат 565 тыс. гривен, 7 тыс. долларов и 1206 евро сбережений.

Ранее это же интернет-издание сообщало, что ГБР открыло дело о служебной халатности заместителя министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца по факту незаконной выдачи разрешений на выброс вредных веществ в атмосферу компании ООО «Коксовый завод «Новомет».

В сентябре 2020 года Госэкоинспекция провела проверку предприятия и зафиксировала значительные выбросы в атмосферу отравляющих веществ: аммиака, фенола и сероводорода. В декабре Харьковский окружной административный суд временно остановилдеятельность ООО «Коксовый завод «Новомет» до получения разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

Компания обжаловала решение в апелляционной инстанции. Следствие считает, что во время рассмотрения дела судом, Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов , вопреки требованиям ч. 10 ст. 4-1 закона «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности», 5 марта 2021 года выдало ООО «Новомет» выдано разрешение № 6310137900-00389 на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками. Это было сделано вопреки требованиям ч. 10 ст. 4-1 закона «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности».

В суде следствие ходатайствовало о предоставлении доступа к документам административного дела №520/12729/2020 по иску Государственной экологической инспекции в Харьковской области к ООО «Новомет», так как они могут содержать «свидетельствовать о факте служебной халатности работников Минприроды при выдаче разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу».

Напомним, в феврале 2021 года депутаты Харьковского городского совета официально обратились к президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру, главе комитета Верховной Рады по вопросам экологии, главе Гоэкоинспекции и прокурору Харьковской области с требованием принять меры по закрытию завода.

В 2020 году мэр Харькова Геннадий Кернес провел встречу с руководством предприятия, которое обещало установить фильтрационные установки, но так и не выполнило своих обещаний.

Со своей стороны, власти города подали иск против коксового завода с требованием разорвать договор аренды земли и взыскать с предприятия около 2,5 млн грн долга за аренду.

В июне Хозсуд Харьковской области удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с предприятия 3-5 млн гривен убытков, причиненных государству в результате сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.