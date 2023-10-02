Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, возглавляемое скандальным министром Русланом Стрельцом, похвасталось новой инициативой, вступившей в силу 9 июля 2023 года.

Ведомство отчиталось о Законе "Об управлении отходами", который по словам чиновников запустил реформу и обновил терминологию, принципы и подходы к управлению отходами, приведя их в соответствие с рамочной Директивой ЕС.

Следовательно, бездействие Минсреды и затягивание с Решениями Правительства уже чревато потерей украинскому бюджету в размере 600 млн грн в этом году. Однако, экологи уже давно обратили внимание на данную проблему и бьют тревогу.

Президент Ассоциации профессионалов окружающей среды PAEW Людмила Цыганок уверяет, что следствием принятия указанного Проекта, который полностью разрушит систему налогового учета объекта налогообложения станет потеря поступлений налоговых обязательств по экологическому налогу за размещение отходов в размере более 600 млн. гривен.

"Во время войны уже сейчас бюджет рискует недополучить такую ​​сумму! За нарушение налогового законодательства ответственность субъектов хозяйствования предусмотрена. Какая ответственность должностных лиц государственных органов, которых содержат эти же субъекты хозяйствования, за саботаж реформ? И процесс, конечно, штука важна, а что делать субъектам хозяйствования, как начислять эконалог?", - задается вопросом Людмила Цыганок.

Президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок

Также экология отметила, что вместо решения проблем ведомство Руслана Стрельца занято созданием новых. для бизнеса – расходы на правовую помощь и очень много нервов; для Государства – недополучение средств в бюджет в виде эконалога – около 600 млн уже в этом году и компенсация судебного сбора (не говоря уже о затратах человеческих ресурсов на судебные процессы)», – прогнозирует Людмила Цыганок.