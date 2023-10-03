Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности между прокурором САП и бывшим первым заместителем председателя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве.

ВАКС по соглашению о признании вины приговорил бывшего первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николая Ильяшенко к 5 годам условно, сообщила общественная организация "Центр противодействия коррупции" (ЦПК).

"Судьи ВАКС Виктор Маслов, Игорь Строгий и Леся Федорак утвердили соглашение о признании виновности между прокурором САП и бывшим заместителем начальника налоговой Киева Николаем Ильяшенко. Обвиняемый признал себя виновным в мошенничестве и соучастии в даче взятки. Ему назначили 5 лет условно без конфискации имущества. Приговор был вынесен с особым мнением судьи", - говорится в сообщении ЦПК.

Также экс-первый замначальника ГНС в Киеве выплатит 50 млн грн на "Армию Дронов".

"По словам обвиняемого, для того, чтобы оплатить эти средства, он взял кредит в банке, а дальше будет продавать недвижимость, чтобы погасить долг", - отмечается в сообщении.

В свою очередь, суд отменил арест половины дома под столицей, половины квартиры в Киеве, земельных участков и нежилых помещений Ильяшенко.

Кроме этого, обвиняемый даст обличительные показания по делу, где он является потерпевшим и в котором злоумышленники выманили у него $1,5 млн за закрытие дела о взятке.

Указывается, что Ильяшенко якобы способствовал борьбе с агрессией РФ.

Также суд приговорил, что обличителю Евгению Шевченко выплатят 13 млн 299 тысяч грн.

Как сообщалось, 10 ноября 2020 года антикоррупционные органы уведомили о подозрении в незаконном обогащении бывшего первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николая Ильяшенко, который должен был передать руководителям НАБУ и САП взятку за закрытие уголовного производства в интересах экс-министра экологии Николая Злочевского.