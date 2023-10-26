Находящийся под стражей олигарх Игорь Коломойский передал свои корпоративные права в медиахолдинге “1+1 media” в управление трудовому коллективу в лице действующего гендиректора — Ярослава Пахольчука.

Об этом 26 октября говорится в заявлении "1+1". Она была адресована трудовому коллективу медиагруппы и Национальному совету по телевидению и радиовещанию.

"Мною одобрено решение о передаче принадлежащих мне корпоративных прав в управление трудовому коллективу, в лице Пахольчука Ярослава Валерьевича, генерального директора ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1", который как представитель будет действовать в интересах компаний и по поручению трудового коллектива", - говорится в заявлении Коломойского.

Отмечается, что полномочия управления корпоративными правами предусматривают возможность управляющего принимать от своего имени любые необходимые решения, кроме отчуждения и/или обременения корпоративных прав, принадлежащих Коломойскому, и получения дивидендов.

Передача корпоративных прав в управление не приведет к изменению конечного владельца бенефициарного группы “1+1 media”, решающее влияние (контроль) остается за Коломойским.

"Передача корпоративных прав в управление не приведет к изменению конечного бенефициарного владельца группы 1+1 media, решающее влияние (контроль) остается за Игорем Коломойским", – отмечается в документе.

Соответствующее решение было принято на 5 лет.

Напомним, 2 сентября Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора вручили Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. Впоследствии Коломойский получил еще 2 подозрения: о выводе из ПриватБанка в общей сложности 15 млрд грн.

Шевченковский райсуд Киева избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с возможностью внесения залога в размере почти 510 миллионов гривен. Впоследствии размер залога увеличился до 3,89 млрд грн.

8 сентября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура на двое суток наложили арест на активы и имущество Коломойского.