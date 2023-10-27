Руководитель отдела детективов по защите экономики в сфере виртуальных активов Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины и детективы этого отдела, а также прокуроры Офиса Генерального прокурора «сливают» громкое дело ООО «Твоя беттинговая компания» (ТСК), работавшего в Украине под российской торговой маркой 1xBet.

Об этом пишет сайт Вголос.

Согласно Единому госреестру судебных решений, ООО «ТСК» обратилась в Киевский окружной административный суд с требованием признать противоправным и отменить решение от 06.09.2022 № 321 «Об аннулировании ООО «ТСК» лицензии на осуществление деятельности по организации и производству букмекерской деятельности» и других ограничений. Суд пока отказал в этом требовании, но не исключено, что из-за бездействия детективов и прокуроров дело закроют, виновных не накажут, а бюджет Украины ничего не получит.

Напомним, что в сентябре прошлого года Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) приняла решение об аннулировании у ООО "Твоя беттинговая компания" (ТСК) двух лицензий: казино в сети интернет и букмекерской деятельности.

В марте этого года ООО "Твоя беттинговая компания" попала под санкции СНБО , а в апреле уставный капитал ООО был арестован в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и незаконной деятельности.

Год назад, в ноябре 2022 года тогдашний руководитель БЭБ Вадим Мельник заявил , что детективы БЭБ осуществляют досудебное расследование по факту незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр без лицензии ООО «Твоя компания беттинга», которая работает в Украине под брендом 1xBet.

Согласно материалам дела , отделом детективов по защите экономики в сфере виртуальных активов Бюро экономической безопасности Украины при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, внесенном 13.07.2022 в Единый реестр досудебных расследований за № 420 деятельности по организации и проведению азартных игр, уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212 УК Украины.

Несмотря на то, что уголовное производство было возбуждено более года назад, ведущих и курирующих детектив отдела детективов по защите экономики в сфере виртуальных активов Главного подразделения детективов БЭБ Владимир Стасенко и прокуроры Офиса Генерального прокурора Александр Таркан, Игорь Стадник, Александр Станков, Юрий Образенко это дело не передают материалы в суд и не привлекают ответственных к справедливому наказанию.

В материалах дела даже не указан ущерб, причиненный государству, вследствие неуплаченных налогов в бюджет Украины на десятки миллионов гривен. Не содержатся под стражей и фигуранты уголовного дела, в частности, руководитель компании. За все это время пока арестованы только корпоративные права ООО «Твоя беттинговая компания».

По словам источника в БЭБ, дело 1xBet просто «сливают», расследование не проводится, а детективы БЭБ и прокуроры саботируют его, не приходят даже в суд.

Ранее, как писали СМИ , аналогичным образом «сливалось» другое большое дело, связанное с санкциями и российским имуществом.

На сайте Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров опубликовано решение о рассмотрении жалобы от 14 августа 2023 года.

В документе указано, что, по мнению подавшего жалобу лица, прокуроры Таркан А.М., Стадник И.А., Станков А.П., Образенко Ю.В. совершили дисциплинарную вину при таких обстоятельствах.

«В уголовном производстве № конфиденциальная информация по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью третьей статьи 212 УК Украины, досудебное расследование, осуществляемое Бюро экономической безопасности Украины, указанные прокуроры не обеспечили сохранение вещественных доказательств – 42 000 тонн аммиака и 2 200 .грн.

В частности, после ареста и передачи аммиака и калия в Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) агентство продало его предприятиям с признаками фиктивности по заниженным ценам.

Указанные прокуроры не проконтролировали хранение АРМА арестованного имущества и его продажу по рыночной стоимости; перед передачей имущества АРМА не назначили товароведческую экспертизу», — говорится в решении Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

Также указанные прокуроры не пришли на заседание Шевченковского районного суда города Киева, по определению которого отменен арест на железнодорожные вагоны, в которых находилось это имущество: от 17 апреля 2023 по делу № 761/10381/23 – на 35 вагонов; от 02 марта 2023 года по делу №761/5724/23 – на 10 вагонов; 08 июля 2023 года по делу № 761/8452/23 – на 54 вагона.

Комиссия не поддержала дисциплинарное производство, однако указанные факты говорят о том, что прокуроры своими действиями или точнее бездействием нанесли ущерб государству на сотни миллионов гривен. СМИ также писали о деле «Брокард-Украина», российским владельцам которого БЭБ и прокуроры помогли выйти из-под санкций и делу о продаже арестованного БЭБ на нужды ТРО имущества, которое затем возвращалось бизнесменам за выкуп или продавалось на «черном» рынке.

По словам источника в БЭБ, прослеживается закономерность, когда крупнейшие финансовые дела, связанные со страной-агрессором и ее бизнесом, попадают к тем же прокурорам и детективам БЭБ, а затем они разваливаются, тем самым помогая бизнесу российской федерации.