В Высшем антикоррупционном суде не допустили СМИ и общественность на заседание о провозглашении определения об изменении меры пресечения бизнесмену Борису Кауфману.

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом заявила директор и мажоритарный владелец акций английской компании WWRT Ольга Гутовская.

В Высшем антикоррупционном суде рассматривалось дело по завладению имущественным комплексом коммунального предприятия "Международный аэропорт "Одесса". В рамках уголовного производства было доложено о подозрении Борису Кауфману, в отношении которого ВАКС осуществляло избрание меры пресечения.

26 октября с 10:30 по 23 продолжалось заседание, по результату которого ВАКС, к удивлению Гутовской и общественности, выпустил Кауфмана из-под стражи.

Заседание было назначено на 31 октября в 16:45. Представителей общественности не допустили на провозглашение постановления, также не был допущен и представитель стороны обвинения.

Представитель ВАКС вышла к общественности, не представилась и сообщила, что текст постановления можно получить в канцелярии ВАКС. Судья ВАКС Ярослав Шкодин был замечен на выходе из помещения суда около 17:30.

Гутовская заявила, что прибыла в суд, чтобы услышать аргументы судьи Шкодина и понять основания, почему он принял решение об освобождении Кауфмана из-под стражи.

"В 16:45 заседание должно было начаться, но его просто не было. Коллеги сообщили, что около 17:20 судья вышел из помещения суда. Не дал комментариев журналистам или общественности. ... Мне как человеку, который обычно сталкивается с английским судебным процессом непривычно видеть отсутствие коммуникации со стороны суда о ходе общественно важного, резонансного дела", - отметила она.







Директор и мажоритарный владелец акций английской компании WWRT Ольга Гутовская



ОО "Институт свободы слова" обратилось в ВАКС с запросом и просьбой предоставить информацию о причинах недопуска общественности, средств массовой информации к судебному заседанию, на котором было провозглашено постановление об изменении меры пресечения Борису Кауфману. А также предоставить аудиозапись судебного заседания ВАКС от 31.10.2023, на котором было провозглашено постановление об изменении меры пресечения Кауфману.

1 ноября в 14:51 письмо поступило на ящик Высшего антикоррупционного суда.

Как сообщалось, речь идет о деле завладения стратегическим объектом - одесским аэропортом и доходом от его деятельности.

Кауфман был в следственном изоляторе с 7 сентября.

Согласно выводам НАБУ и САП, ущерб, причиненный преступлением, составляет более 2,5 млрд грн.

Следствие установило, что в 2011 году подозреваемые реализовали преступную схему, в результате которой аэропорт перешел из собственности территориального общества в общую собственность города и так называемых частных инвесторов.