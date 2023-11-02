Кажется, что финансовые пирамиды существуют с момента, когда на свете появилось не менее двух человек. С каждым годом объем криминальных схем не только растет, но и постоянно совершенствуется. С начала глобальной цифровизации пирамиды массово пошли в Интернет. Появились такие понятия как «скам» (кража финансовых данных в сети), «инфоциганство» (навязывание тренингов, семинаров, товаров на бешеные средства) и другие.

Об этом пишут Акценты .

Стартап DeHealth объединил несколько видов современных схем. В то же время, как удалось установить нашим корреспондентам, за людьми, связанными с компанией, идет длительный преступный шлейф. Судя по подъемникам из уголовных производств, ничего нового там нет. Те же стары как мир преступления: уклонение от уплаты налогов, отмывание денег, служебный подлог и другие.

Как работает схема DeHealth и кто из основных игроков пирамиды находится под пристальным взглядом следствия – в материале "Антикора".

Медицинские данные в криптовалюте

Что такое DeHealth? — наверняка этот вопрос первым возникнет у наших читателей. Официально компания является уникальным стартапом, деятельность которого направлена ​​на сбор данных о состоянии здоровья пациентов для дальнейшего улучшения определения заболеваний и лечения. На первый взгляд все выглядит очень инновационно и полезно, но так ли?

Официальный вебсайт DeHealth доступен только на английском языке, и это, несмотря на то, что организацию основали украинцы, позиционирующие себя патриотами нашего государства. С сайта DeHealth становится ясно, что вы можете поделиться своими медицинскими показателями с сервисом на анонимных условиях. Вся врачебная тайна шифруется искусственным интеллектом и может быть доступна посторонним лицам. Самое интересное, что пользователям, которые согласятся предоставить свои лекарственные данные, еще обещают оплату в качестве криптовалюты сервиса.

Скриншот веб-сайта DeHealth

Пока все выглядит больше, чем интересно. В своих партнерах компания отметила не только международные организации, но и Министерство здравоохранения Украины.

Мы решили проверить, действительно ли украинский государственный орган подписывал соглашения с криптовалютным сервисом.

Никакого подтверждения работы платформы по Минздраву нет. На сайте Министерства есть новость о подписании меморандума о сотрудничестве с информационной системой "Ихелс", а не "Дехелс".

Скриншот вебсайта МОЗ









Поэтому склоняемся к тому, что на сайте компании упоминание об органах государственной власти существует только для повышения весомости платформы.

Также, как следует из реестра медицинских учреждений, подключенных к центральной системе базы данных электронной системы здравоохранения, Дехелс не участвует и в этом проекте. Все это свидетельствует о том, что в системе здравоохранения Украины компания имеет только виртуальное отношение.

Вернемся к самому интересному – деньгам. Как заявляют разработчики "Дехелс", за регистрацию и передачу персональных данных пользователи могут получить криптовалюту DHLT. На биржах мы этой валюты не нашли, а это сигнализирует о том, что она неизвестна миру цифровых активов.

Информация о криптовалюте DHLT на бирже Kuna

На специализированном сервисе Coinmarket нам все же удалось обнаружить монету "Дехелс". Стоит она целых 0,00055 долларов США (около 2 копеек). В лучшие времена (в момент своего создания) DHLT стоило 3 цента, но за последний год криптовалюта постоянно снижается в цене. Мы обратились к экспертам по поводу цифровых активов, которые однозначно заверили нас в том, что это типичный путь неизвестных монет на крипторинке — вероятнее всего, что дальше будет крушение.

Стоимость монеты DHLT (информация сервиса Coinmarket)

Как свидетельствуют данные профильного сервиса, всего создан миллиард таких монет. Их общая стоимость составляет 495 тысяч долларов США. В то же время, компания не гарантировала свой актив собственными средствами, соответственно ни один человек, имеющий криптовалюту, в случае ее тотального падения, не получит ничего.





Информация о капитализации монет DHLT

То есть, сервис обещает пользователям, рискнувшим поделиться своими персональными данными на условиях анонимности, ничего не стоящий цифровой актив.





Уголовный шлейф организаторов

Основными действенными лицами в «Дехелсе» являются Анна Бондаренко и Денис Цвайг (бывшая фамилия – Цвайгов). Хотя согласно официальным данным, с 2021 года Цвайгов (Цвайг) не имеет никакого отношения к компании, еще в апреле этого года он был позиционирован как «СЕО» (гендиректор предприятия).





Анна Бондаренко с Денисом Цвайговым





Согласно реестру юридических лиц, основная деятельность "Дехелс" – медицинские учреждения и врачебная практика. Хотя, если ознакомиться с информацией с веб-сайта, предприятие выступает базой данных и финансовой компанией. Налицо очевидное нарушение, поскольку цифровой актив — тоже своеобразная финансовая деятельность, но почему-то ее решили не декларировать. Как отмечает сервис OpenDataBot, у "Дехелса" аннулировано свидетельство плательщика НДС, а сама компания зарегистрирована в месте массовой регистрации.







Это наводит на мысль, что «успешный медицинский стартап» не так успешен. Сама Анна Бондаренко, заявляющая, что является криптоинвестором, не всегда была специалистом в сфере современных активов.

При жизни Бондаренко как ФЛП оказывала услуги салона красоты, продавала пищевые продукты, табачные изделия и одежду. В настоящее время ее бизнес по розничной торговле текстильными товарами продолжает работать, остальные ФЛП ликвидированы.









Также Бондаренко вместе с мужем является основательницей ООО "ПАЛСОН КИФОТ". Уставный капитал предприятия составляет 100 грн., и, судя по финансовым данным, оно не осуществляет деятельность. "ПАЛСОН КИФОТ" – это бренд одежды, зарегистрированный на Бондаренко. Последнее упоминание о нем в публичных источниках датируется 2018 годом, тогда же были опубликованы последние публикации в Инстаграмме компании.













Скриншот инстаграмму «ПАЛСОН КИФОТ»

Еще одно юридическое лицо, которым владеет Бондаренко, это благотворительная организация «Дехелс». О деятельности фонда также трудно что-то сказать, ведь финансовую отчетность он не подавал, социальные сети и вебсайт у него отсутствуют.

Однако, проверив информацию о должностных лицах благотворительной организации «Фонд Дехелс», мы нашли одну очень интересную информацию. Руководителем юридического лица в феврале 2023 избрали Альперина Дмитрия Александровича. Альперин – серьезный бизнесмен, судя по зарегистрированным на него компаниям. Он владелец 4 предприятий. В лучшее время активы компаний достигали миллиарда гривен, но с 2020 года наиболее успешная фирма Альперина «Ил-Соле» начала процесс банкротства. Произошло это на фоне начатого уголовного производства, которое находится в расследовании Офиса Генерального прокурора Украины.

«Ил-Соле» и еще ряд фирм, учредителем которых был Дмитрий Альперин, подозревали в целом букете преступных действий, среди которых уклонение от уплаты налогов, служебный подлог, взяточничество, финансирование терроризма, легализация средств, полученных преступным путем. По этим фактам было начато уголовное производство, внесенное в ЕРДР № 22020000000000032 от 26.02.2020 года по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 362 УК Украины. Как установило следствие, группа лиц по предварительному сговору с целью уклонения от уплаты налогов и легализации доходов создала благодаря десяткам фиктивных фирм огромные конвертационные центры. Эти компании регистрировали людей в тяжелом материальном положении, которых находили через Интернет.

Извлечение из уголовного производства № 22020000000000032

В сентябре 2021 года произошло удивительное – серьезное производство, в котором могли арестовать десятки преступников и вернуть государству сотни миллионов гривен внезапно умолкает. Несмотря на то, что любое процессуальное решение не принято (т.е. производство не закрыто), какие-либо следственные действия были прекращены. Почему? - Вопрос риторический.

Понимая, что с одной стороны ответственности можно избежать, а с другой — продолжать схему уже невозможно, участвовавшие в незаконных действиях компании начали банкротить. В результате схематозники заработали дважды: сначала на преступных манипуляциях, а затем на выводе средств из предприятий-банкротов.

Схожая ситуация была и с финансовой компанией "Ависто", учредителем которой была другая фирма – ООО "Алласио", конечным бенефициаром которой был Альперин. «Ависто» проходило в уголовном производстве об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, внесенном в ЕРДР под № 32021111000000004 по признакам правонарушений, наказание за которые предусмотрено ч. 3 ст. 212 УК Украины. По этому делу налоговики установили, что уже можно назвать классическим для бизнеса Альперина — возможно уклонение от уплаты налогов путем подделки документа и использования фиктивных лиц. Как было подтверждено в суде, администрирование налоговой деятельности ФК «Ависто» осуществлялось компанией «Лаборатория банкротства», которая, вероятно, помогла другим предприятиям подавать фиктивную отчетность в налоговую.





Изъятие из уголовного производства № 32021111000000004

Как ни странно, и это уголовное производство было захоронено во второй половине 2021 года.

Несмотря на то, что компании Альперина в лучшие времена стоили около 40 миллионов долларов, никакой информации о предпринимателе-мультимиллионере найти не удалось. Возможно, он является очередным подставным лицом в истории, связанным с «Дехелсом».

Бизнес на собственный риск

Что мы имеем в итоге? «Дехелс» предлагает людям продать свои данные за цифровой актив — ничего не стоящую криптовалюту и вряд ли когда-нибудь она станет более ценной. За это пользователям обещают полную конфиденциальность медицинской информации. Но может ли компания, официально не имеющая права работы на финансовом рынке, обещать людям соблюдение тайны информации об их здоровье? Вряд ли.

В общем, все это похоже на простое мошенничество: за информацию людям обещают деньги, а по факту клиенты получают обычные «фантики». Как потом в "Дехелсе" распоряжаются конфиденциальными данными – вопрос открыт. Не исключено, что пользовательские базы затем перепродаются для дальнейшего использования в темную.

Тем более что должностные лица фонда «Дехелс» имеют значительный опыт в криминале. Поэтому, вероятно, вся эта взаимосвязь не случайна.