Комитет Национальной ассоциации адвокатов Украины по вопросам информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации возглавил адвокат Алексей Шевчук. У общества и СМИ возник вопрос: как НААУ может работать с человеком, на который негде ставить клеймо?

На нового главу комитета возложены функции спикера НААУ, реагирования на резонанс события с участием адвокатов, взаимодействия со средствами массовой информации и формирования информационной политики. Однако новый спикер неоднократно попадал в скандалы, активно обсуждавшиеся в СМИ. Однако НААУ их преступно проигнорировала, если назначила Шевчука своим спикером.

Незаконная переправка мужчин через границу:

В июне 2023 года журналисты получили доступ к базе данных волонтеров, внесенных в систему "Путь" Львовской ОВА по просьбе разных общественных организаций - оказалось, что большинство организаций связаны с внештатным советником председателя ЛОВА по гуманитарной помощи и волонтерству Алексеем Шевчуком , а некоторые мужчины не вернулись в Украину.

Обида ветерана войны Маси Найема и лишение адвокадского свидетельства:

В феврале 2023 года КГКА (Квалификационно – дисциплинарная комиссия адвокатуры Киевской области) приостановила действие адвокатского свидетельства Алексея Шевчука за нарушение правил адвокатской этики и оскорбления коллеги Маси Найема. В ответ Шевчук намекнул на инвалидность Найема.

"Алексей в присущей ему манере уважения к коллегам по адвокатуре и по ВСУ обратил внимание Маси на то, что у него нет глаз", - отмечает Telegram-канал профильного ведомства.

Дело тестя Шевчука за взятку:

Тесть Алексея Шевчука Владимир Гера был задержан 23 ноября 2015 г. по подозрению в получении 20 тыс. грн должностными лицами военной прокуратуры, в результате которой представители прокуратуры впоследствии отказались от обвинений и дело было возвращено к прокурору.

Безуспешные попытки попасть на государственную службу:

Так, недавно он проиграл в конкурсе на должность главы Госуправления делами, а перед этим также подавался на конкурс в Высший антикоррупционный суд. Как видно из реестра НАПК , 19 июля 2019 года Шевчук также подал свою кандидатуру на должность члена Высшей квалифкомиссии судей. Перед этим Шевчук несколько раз пытался попасть в Совет общественного контроля при НАБУ, но не прошел.

Работа с коррупционерами и сепаратистами:

За свою карьеру Алексей Шевчук вел резонансные уголовные дела Геннадия Корбана, Ярослава Кашубы, Ильи Кивы, Виктора Развадовского, Александра Онищенко, Борислава Розенблата, Виталия Кличко, Ярослава Дубневича, Юлии Светличной, Дениса Любченко.

Отдельно следует отметить работу Шевчука с Геннадием Корбаном, которого Президент в 2021 году лишил гражданства за работу с агрессором.

В 2019 году был адвокатом городского головы Киева Виталия Кличко в иске Кличко к Кабмину , премьер-министру Алексею Гончаруку и руководителю Офиса президента Андрею Богдану из-за решения об освобождении его от должности главы КГГА.









