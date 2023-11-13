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Владелец сети клиник "Медикавер" купила всех: от руководства Львовщины до министров здравоохранения Украины. В нашем расследовании вы узнаете, как искренняя патриотка давала взятки регионалке Богатыревой, мэру Садовому и руководству Минздрава уже после Революции Достоинства, а также финансировала россиян вместо выполнения реальной работы по научному исследованию по заказу варшавской клиники.

Летом 2023 года хакеры группировки Ukrainian CyberAvengers выложили в даркнет содержание сломанного почтового ящика львовской бизнесменки Ульяны Ярыныч. В ее смартфон внедрили программу Malware, наделавшую скриншотов и отправившую хакерам. Оно было бы никому не интересно, если бы не потрясающие факты коррупции, случайно ставшие известными.

Основной актив госпожи Яринич - украинская ветвь международной сети клиник "Медикавер" (Medicover). Ульяна – хозяйка пяти элитных клиник и фактический монополист на рынке платных медицинских услуг Львовщины. Рецепт ее успеха банален: дружба с властью и ценные подарки родственникам чиновников. Другими словами – коррупция и взятки.

Общий объем переписки – более 30 гигабайтов, архив охватывает период с 2014 года по 2018-й.

Посмотрим, как Ульяна общается с сотрудниками и как решает деловые вопросы. Вот она бодрит подчиненного, который не может решить вопрос с организацией парковки возле медицинского центра в Днепре.

И вот такое «занести» – в десятках писем. А сколько вносили? Вопрос открытый, но в 2014 году, например, Яринич выбирала автомобиль Bentley - очень похож на тот, по которому чуть позже будет ездить Игорь Богатырев - сын министра здравоохранения Украины Раисы Богатыревой. Указанная в письме дата совпадает с днем ​​рождения Игоря. Пожалуй, Яринич тогда (январь 2014!) еще не могла предположить, что Революция Достоинства победит, Богатырева бежит в Россию и вряд ли успеет отработать подарок.



Большинство писем – рутинная рабочая переписка, но встречаются и моменты отдыха. Вот, например, Ульяна отправляется в Милан вместе с некой Катей К-С (совпадает с инициалами Екатерины Кит-Садовой, жены городского головы Львова Андрея Садового). Расходы на отдых оплатит карманный благотворительный фонд Ярынич "Лайф Фо Лайф".

Выходит, Ульяна просила помощницу отправить ей и жене Садового по 250 тысяч евро! И это со счета благотворительного фонда – то есть денег, которые должны идти на добрые дела.

Может, вы подумали, что Яринич – это такой львовский Робин Гуд в юбке от LV: отбирает деньги у богатых пациентов и отдает бедным (на самом деле нет) чиновникам?

Ошибаетесь, переписка раскрывает эпизоды, когда Ульяна получала финансирование дважды: и от польских источников, и от украинских государственных структур.

Выходит, расходы на шопинг с супругой Садового и ценные подарки детям чиновников были уплачены из украинского бюджета.

Как это произошло? Вот смотрите: в августе 2014 года Марьяна Тенета – руководитель направления генетики в украинском "Медикавере" – отправляет руководительнице концепцию исследования поиска генетических различий между украинцами и россиянами. Из письма очевидно, что 850 тысяч евро на исследование дает польская сторона.

А вот еще одно письмо: деньги на исследование уже выделены, но Яринич поручила сотруднице сэкономить и не собирать образцы, а купить готовую базу генетических данных. Продавец нашелся... в России!

Через месяц главный генетик "Медикавера" отчитывается, что база из 2 тысяч оцифрованных детских генетических образцов и 32 тыс. биометрических данных успешно куплена. И просит денег на взятки, чтобы купить еще 13 тысяч образцов генетического материала.

Что делает Ульяна? Как настоящая бизнесвумэн, она предлагает Министерству здравоохранения Украины еще раз оплатить покупку и обработку генетических баз. Хотя за них еще в начале года заплатил варшавский "Медикавер"! Яринич описывает важность исследования в письме Натальи Низовой, директору Центра общественного здоровья Украины (до 2016 года – Украинский центр контроля социально опасных заболеваний). Эта структура непосредственно подчиняется Минздраву и определяет, какие научные исследования в области медицины получат государственное финансирование.

В письме Ярыныч умалчивает, что проект уже финансируется из Польши, и предлагает перевести все расходы на бюджет Украины.

После этого тема генетических исследований исчезает из переписки. Возможно, проект был засекречен, как и предлагала Ульяна Ярыныч.

Удалось ли ей получить бюджетные деньги? И если да, собирала ли она данные самостоятельно, или снова купила готовую базу у «российских партнеров»? Насколько достоверны данные, полученные от главного врага Украины? Возможно, Россия намеренно сфальсифицировала данные? Не случилось ли так, что спецслужбы сейчас используют кривой механизм, не позволяющий вероятно отличить украинца от российского?

И главное – чем закончилось участие Польши? Поделилась ли Ульяна с "Медикавером" результатами закрытого исследования, проведенного в основном на бюджетные деньги? Если да, то речь идет уже не о банальной коррупции, а о полноценной государственной измене.

Как сообщает редакция from.ua, они попросили Ульяну Ярынич ответить на эти вопросы, но она не отреагировала на запрос. Руководство "Медикавера" также не предоставило комментарии. «Эти вопросы лучше адресовать Ульяне Игоревне», - сказал по телефону представитель клиники (назвать свое имя он отказался). Что ж, адресуем. Если Яринич или "Медикавер" пожелают ответить – опубликуем их позицию, - резюмировали свое расследование редакция from.ua.