



Об этом сообщает Защита бизнесмена Бориса Кауфмана подала заявление об отводе прокурора и детектива по делу о незаконном завладении имущественным комплексом КП "Международный аэропорт "Одесса". Это может свидетельствовать о попытке затянуть процесс.Об этом сообщает Цензор.НЕТ

Прокурор САП Станислав Броневицкий рассказал, что никакого решения суда не удалось получить. Должно было состояться рассмотрение апелляционной жалобы стороны обвинения на решение суда первой инстанции по поводу продления срока содержания под стражей в отношении подозреваемого по этому делу.



"Заседание не состоялось в связи с тем, что вчера, как объявил председательствующий в коллегии, за 5 мин до окончания рабочего времени в ВАКС поступило заявление об отводе детектива и прокурора по этому делу. Учитывая, что в сегодняшнем заседании был объявлен перерыв и дата следующего заседания также объявлена ​​председательствующему коллегии. Дело назначено на 21 ноября в 14:00 продолжим рассмотрение. Сторона обвинения трактует представление такого заявления об отводе как просто попытку стороны защиты затянуть судебное разбирательство, о чем мной сегодня было объявлено во время судебного заседания», - рассказал он.

По словам Броневицкого, по этому делу заявление об отводе прокурора и детектива подано впервые.

"Не могу комментировать содержание самого заявления и свое отношение к тому, что изложено в заявлении. Оставлю это на усмотрение и рассмотрение следователя судьи, который будет непосредственно рассматривать это заявление по существу», - добавил он.

В то же время, директор и мажоритарный владелец акций английской компании WWRT Ольга Гутовская подчеркнула, что, по ее мнению, это выглядит так, что сторона защиты в тупике.

"Действительно у них не осталось никаких шансов на какие-то честные победы. Поэтому используются меры процессуальной затяжки процесса. Показательно, что и прокурор, и господин детектив отказались пожать руку Кауфману, когда он подошел к ним по-панибратски в ходе судебного заседания. Кажется, что это очень важно, соблюдать нормы профессиональной этики и выбирать правильные механизмы взаимодействия», - пояснила юрист.

Она также отметила, что ходатайство об отводе необоснованно, это лишь прием для затягивания процесса.

"Мы будем внимательно следить за развитием дела на следующей неделе и мы будем настаивать на том, чтобы государству и городу Одесса были компенсированы все убытки. У нас параллельно идет свой процесс WWRT против Кауфмана на Британских Виргинских Островах и в тайном совете его величества в Лондоне", - сказала Гутовская.

"Изменение какого-либо конкретного детектива или прокурора ни на что не повлияет. На мой взгляд, оснований для такого отвода нет. Мы не ориентируемся, не видели текста ходатайства, но мы ознакомились с теми решениями по делу, которые публичны. На мой взгляд, и мнение моих коллег - английских адвокатов, нет оснований для такого отвода. ...Если бы у стороны защиты действительно была сильная позиция, будь у них опровержение доказательств, собранных стороной обвинения, то не было бы необходимости применять эти механизмы процессуального затягивания», - подытожила она.