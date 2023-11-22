Военный и волонтер Роман Синицын сообщил, что Владислав Байчас занял кресло городского головы Борисполя в обход действующего законодательства.

Об этом сообщил у себя в ФБРоман Синицын.

Во время войны городской голова Борисполя Владимир Борисенко заявил о своем решении вступить в ряды ВСУ. Несмотря на то, что это благородное решение,оно вызывало еще тогда немало вопросов в обществе, поскольку без мэра возникла куча проблема. Как тогда писали в издании «Акценты», Борисполь фактически остался без контроля, никто не мониторил расходы из городского бюджета, не было понятно, кто и какие обязаны. языки выполняет и кто действительно принимает все решения.

Еще в сентябре в СМИ сообщали, что город остался под негласным контролем скандального секретаря городского совета Владислава Байчаса, который занимается фактически дерибаном городского бюджета, и наши инсайты подтвердились. Известный украинский волонтер и военный Роман Синицын написал в соцсетях, что Байчас действительно «отжал» власть у ушедшего на фронт мэра города. Согласно законодательству, все полномочия должен выполнять заместитель Борисенко Виталий Горкун, однако настоящая власть не в его руках.

Отсутствием мэра Борисполя решил воспользоваться секретарь горсовета Байчас, который, как отмечает Синицын, фактически игнорируя законы захватил власть в городе, каким-то образом наделил себя обязанностями мэра и непонятным образом зарегистрировал себя в государственном реестре, то есть фактически стал мэром Борисполя. Многие вопросы возникают до того, как ему удалось обойти законодательство и вопреки общественному мнению занять кресло мэра.

Но кто же такой этот Байчас? Роман Синицын сообщает, что новый так называемый мэр города – бывший член «Партии регионов», фигурант многочисленных коррупционных скандалов, а в городской совет попал по квоте того самого нардепа Дубинского, который сейчас получил подозрение от СБУ в государственной измене и работе на российские спецслужбы. Больше о коррупционной деятельности Байчаса и его связях с Дубинским ранее писало издание «Акценты» в своей статье.

Самое интересное во всей этой ситуации то, что, как сообщает Роман Синицын, действующий мэр Борисполя Борисенко не слагал своих полномочий, а потому Байчас, согласно закону «О местном самоуправлении», никак не может исполнять обязанности городского головы.

Этой ситуацией должны заняться правоохранительные органы, потому что отсутствие контроля в стратегически важном для Украины городе сейчас абсолютно недопустимо.





















































