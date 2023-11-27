Правоохранительные органы расследуют поставки некачественных продуктов Вооруженным силам Украины и проводят обыски в компаниях бывшего депутата Киевсовета, бизнесмена Леонида Крючкова, пишет Телеграмм по информации Lenta.ua.

Издание информирует о том, что компании по орбите Крючкова в 2023 году подписали с Минобороны контракты на поставку продуктов питания на сумму более 9 млрд грн.

При этом «вместо сливочного масла поставщик закупил опасный для здоровья спред на основе пальмового масла и продавал его ВСУ втрое дороже, чем реальная рыночная стоимость».

Фирмы, аффилированные с Крючковым, а также его братом Дмитрием, привлекают внимание правоохранителей не в первый раз. Такие компании, как "Атомсервис", "Актив компани", "Ректан", "Ресурс-Сервис КМ", "Армисет" и "Военсервис-Волонтер", по-прежнему фигурировали по уголовным делам, связанным с поставкой неясных продуктов питания, подделки сертификатов качества и т.д.

Так, в частности, при поставке «Атомсервисом» продукции в одно из боевых подразделений в Харьковской области была зафиксирована существенная нехватка товара на общую сумму свыше 5 млн. грн. Выглядело это так: поставщик привез товара на 1 млн. грн., а в документах прописал количество на 2 млн. грн. Кроме того, при приеме провианта было установлено, что мясные, мясо-рыбные и рыбные консервы вообще не прошли соответствующей проверки в лабораториях Минобороны, что является грубым нарушением договора безопасности пищевых продуктов.

Ранее «Наши деньги» сообщали о том, что следователи СБУ относили фирмы «Атомсервис», «Ректан», «Ресурс-сервис КМ» » и «Военсервис-Волонтер» в одну группу, которая присваивала средства на пищевых подрядах.

Не исключено и то, что благоприятные условия фирмам Крючковых предоставляет группа сотрудников Минобороны, поэтому в ноябре этого года обыски были проведены и в самом МО.

Напомним также, что «Атомсервис» в этом году открыто лоббировала и защищала Дана Яровая, которая входит одновременно в состав Антикоррупционного совета при МО, а также в Антикорсовет по закупкам, что является недопустимым совместительством из-за прямого конфликта интересов. После проведения Министерством обороны аукционов в системе «ПроЗорро» победителем в 8 тендерах на общую сумму 7,21 млрд. грн. стала как раз компания «Атомсервис». Несмотря на то, что у компании были признаки рискованности, Яровая публично ее защищала.