Об этом говорится в материале на сайте ”Антикор”.

Народный депутат от Голоса Ярослав Железняк много лет лоббирует интересы аграрных олигархов – продвигает выгодные для них законы и поддерживает во время общих публичных мероприятий.

Аграрной темой Железняк начал заниматься, как только попал в 2019 году в Верховную Раду. Тогда он продвигал открытие рынка земли, тесно сотрудничая с ассоциацией Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ).

УКАБ объединяет 15 крупнейших агрохолдингов Украины, которые в совокупности обладают 3 млн га украинской земли – то есть земельный банк каждой из них составляет сотни тысяч гектаров. Членами УКАБ являются такие компании-гиганты, как "Укрлендфарминг" (более 500 тыс. га), "Мироновский хлебопродукт" (360 тыс. га), " Астарта-Киев” (235 тыс. га), “ИМК” (120 тыс. га), “Харвист” (127 тыс. га).

Это очень влиятельная организация. Даже нынешний заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в течение 2013-2019 годов работал экспертом аграрных рынков и гендиректором "Украинского клуба аграрного бизнеса".

Ярослава Железняка можно связать со многими влиятельными людьми в агросекторе. Он часто пересекается на совместных мероприятиях с гендиректором агрокомпании ИМК Алексом Лисситсой (Лисситса, кроме всего, является основателем УКАБ и был президентом этой организации в 2007-2021 годах). А в 2020 году Железняк ездил на экономический форум в Давосе, где украинских агроолигархов представлял владелец агрохолдинга "МХП" Юрий Косюк.

Работу нардепа на крупный агробизнес подтверждает его деятельность как законодателя.

Железняк является одним из авторов законороекту №9266 ”Об электронных аграрных расписках”, который расширяет круг кредиторов, способных финансировать сельское хозяйство. В июле 2023 года об этом законопроекте вышел пиарный материал на “Агропортале”, в котором сразу два представителя УКАБ (в частности, Алекс Лисситса) настаивали на его принятии.

В октябре 2023 года в Раде был зарегистрирован законопроект №10169 по авторству Железняка по борьбе с серым экспортом зерна. Очевидно, появление этого документа пролоббировано частью аграрных бизнесменов. А еще Железняк – глава временной парламентской комиссии, пытающейся разоблачить схемы по серому экспорту зерна.

Все это доказывает, что Ярослав Железняк "оккупировал" аграрную тему. Можно предполагать, что аграрные олигархи не остаются в долгу и "посильно благодарят" Железняка за его старания.